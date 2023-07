Mendag: Harga dan Pasokan Bahan Pokok di Lampung Selatan Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lampung Selatan: Harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, terpantau stabil.Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai memantau harga-harga bapok di Pasar Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan.“Alhamdulillah sampai hari ini semua stok cukup. Mau beras, mau gula, mau telur, mau ayam, ada,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 20 Juli 2023.Pria yang hangat disapa Zulhas itu juga menyampaikan soal antisipasi dampak El Nino. Dia bilang, pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan bapok bagi masyarakat.“Apa pun caranya, kalau makanan harus dijamin ada,” ungkapnya.Berdasarkan pantauan di Pasar Bakauheni, harga-harga sejumlah komoditas bapok antara lain beras medium Rp11.000 per kg, minyak goreng kemasan premium Rp15.000 per liter, minyak goreng curah Rp15.000 per liter, dan MINYAKITA Rp14.000–15.000 per liter.Lalu harga gula pasir Rp14.000 per kg, tepung terigu Rp12.000 per kg, telur ayam ras Rp31.000 per kg, bawang merah Rp35.000 per kg, dan bawang putih Rp40.000 per kg.Mendag Zulkifli Hasan pun mempersilakan masyarakat untuk berbelanja seperti biasa.“Silakan belanja ke pasar seperti biasa. Bapok cukup dan harganya stabil,” ucapnya.