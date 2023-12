Tren Peningkatan Harga Emas Dunia Berlanjut

Harga emas berjangka lebih tinggi

(ANN)

Jakarta: Peningkatan harga emas dunia diramalkan akan berlanjut. Hal itu terlihat dari pergerakan teknikal dan fundamental.Dalam analisis teknikal oleh Deu Calion Futures (DCFX), diperkirakan harga emas akan tetap dalam tren bullish, dengan level permintaan (demand) di kisaran USD2.051,70 hingga USD2.055,05.Dalam analisis itu disebutkan perkiraan harga emas dunia hari ini sejalan dengan prediksi sebelumnya yang menunjukkan kemungkinan kenaikan harga emas."Faktanya, dalam beberapa waktu terakhir, banyak investor beralih ke emas dibandingkan dengan mata uang lainnya, terutama USD yang kepercayaannya menurun akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan ketegangan antara Rusia dan Ukraina," kata Analis (DCFX) Andrew Fischer dikutip Selasa, 26 Desember 2023.Secara fundamental, harga emas berjangka lebih tinggi selama sesi AS pada hari sebelumnya.Pada Divisi Comex New York Mercantile Exchange, futures emas untuk penyerahan Februari mengalami kenaikan sebesar USD2,00 per troy ons pada waktu penulisan, naik sebesar 0,64 persen."Pergerakan ini memberikan gambaran bahwa emas memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan pada level tertentu, diperkirakan pada USD2.029,50 sebagai level support, sementara resistance diperkirakan berada di USD2.083,00," jelas dia.Sementara itu, dalam hal indeks Dolar AS Berjangka yang mengukur kinerja greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, terjadi penurunan sebesar 0,12 persen dan diperdagangkan pada USD101,36. Pergerakan itu juga memberikan dorongan bagi harga emas.Di pasar Comex, harga perak untuk penyerahan Maret mengalami penurunan sebesar 0,47 persen menjadi USD24,47 per troy ons. Sementara harga tembaga untuk penyerahan Maret turun 0,41 persen menjadi USD3,90 per pon.Secara keseluruhan, prediksi untuk harga emas pada hari ini menunjukkan kecenderungan naik, yang didukung oleh faktor teknikal dan fundamental. Namun belum ada perubahan besar yang dapat mengubah tren kenaikan secara signifikan."Para investor diharapkan untuk tetap memantau perkembangan geopolitik dan pergerakan pasar yang mungkin memengaruhi harga emas dalam beberapa jam ke depan," ujar dia.