6 Pekerjaan Ini Jadi Incaran Anak Muda Zaman Now, Kamu yang Mana?

1. Digital Copywriting

2. Fotografer

Baca juga: 6 Kiat Keluar dari Jebakan Generasi Sandwich

3. SEO Specialist

4. App Developer

5. Data Analyst

6. Content Creator

(ANN)

Jakarta: Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini membuat pekerjaan impian anak muda mulai bergeser. Tak melulu menjadi banker dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.Saat ini pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan digitalisasi digandrungi dan diimpikan oleh sebagian besar generasi milenial dan generasi Z.Merangkum berbagai sumber, tim Medcom.id mengumpulkan enam pekerjaan yang diimpikan anak zaman now:Profesi yang pertama adalah digital copywriter. Profesi ini mengandalkan keahlian menulis yang kreatif dan persuasif yang dibagikan untuk berbagai konten digital.Biasanya, digital copywriting juga tidak terlepas dari sisi marketing atau pemasaran. Sehingga orang-orang yang bekerja di profesi ini mahir menggunakan kalimat promosi untuk mengajak audience dalam suatu situs, website agar terpengaruh oleh tulisannya.Gaji untuk profesi ini berkisar antara Rp3,8 juta hingga Rp6,6 juta per bulan.Fotografer adalah seseorang yang kerap dikaitkan dengan kemampuan menangkap momen atau hasil gambar yang berkualitas.Seseorang yang memiliki keahlian dalam memadukan proporsi dalam gambar juga kerap disebut ahli fotografi. Seorang fotografer tidak hanya dituntut untuk memahami angle pemotretan yang proporsional, namun ada beberapa skill lain yang turut dibutuhkan untuk menjadi fotografer andal.Gaji fotografer biasanya dipatok berdasarkan tingkat pengalaman. Namun kisaran gaji untuk profesi ini berkisar Rp2,6 juta hingga Rp9 juta.SEO specialist adalah profesi seseorang yang memiliki skill dalam mengoptimasi mesin pencarian. Pekerjaan SEO specialist berkutat pada optimasi mesin pencarian untuk hasil pemasaran yang lebih baik.Gaji SEO specialist sekitar Rp7 juta hingga Rp8 juta.Tak kalah dengan profesi yang lain, Application Developer atau mobile developer juga menjadi incaran anak muda. Profesi ini merupakan salah satu profesi di bidang IT yang banyak dibutuhkan saat ini, apalagi kehidupan sehari-hari manusia hampir tidak bisa terlepas dari smartphone.Seorang pengembang mobile memiliki tanggung jawab dan tugas yang tak kalah keren dengan profesi IT lainnya. Jika kamu berminat menekuni bidang ini, pastikan ketahui dulu apa saja yang dilakukan pengembang mobile.Untuk gaji Android App Developer entry level berkisar Rp5,9 juta per bulan. Sementara untuk Android App Developer middle level berkisar Rp12,6 juta per bulan.Profesi selanjutnya adalah data analyst. Data analyst adalah seseorang yang meneliti dan menganalisis informasi menggunakan alat analisis data.Seorang data analyst akan menganalisa data numerik dan kemudian mengolahnya dalam satu laporan yang kemudian digunakan oleh perusahaan. Tak hanya dari segi pemasaran dan penjualan, data analis juga diperlukan untuk perusahaan memutuskan suatu kebijakan dan strategi kedepannya.Saat ini sebagian besar perusahaan pasti memiliki data analyst. Adapun bocoran gaji seorang data analyst adalah Rp6 juta hingga Rp20 juta per bulan.Content creator adalah orang yang memproduksi berbagai macam digital konten.Konten yang disuguhkan tidak hanya berupa foto dan video melainkan podcast, tulisan, digital art, dan sebagainya. Nantinya konten tersebut dibagikan atau diunggah melalui kanal media sosial seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, atau Blog.Gaji content creator ada di kisaran Rp4 juta hingga Rp10 juta per bulan.