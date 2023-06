Progres Capai 91%, Kereta Cepat Siap Beroperasi Komersial di Oktober

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kecepatan kereta diinspeksi bertahap

Jakarta: PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan beroperasi komersial pada Oktober 2023. Progres pembangunan proyek sudah mencapai 91 persen per akhir Mei.Dari Agustus hingga September 2023 merupakan masa pengenalan operasional KCJB ke masyarakat. Pada masa pengenalan tersebut, stasiun yang akan melayani naik turun penumpang jumlahnya masih terbatas"Jadi di Agustus, September, itu masa pengenalan. Iya Oktober nanti (operasi komersial) sudah ada ketentuan pembayaran tarif yang berlaku," kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023.Adapun tata cara dan skema pendaftaran masyarakat menggunakan jasa KCJB dalam masa pengenalan operasional tengah dikaji KCIC bersama Kementerian Perhubungan. Termasuk besaran tarif resmi saat operasi komersial KCJB di Oktober nanti masih belum ditentukan besarannya."Selama pengenalan nanti tidak gratis. Apakah berbayar Rp1, Rp17, ini masih dibahas bersama. Termasuk besaran tarif komersial. Nanti kita umumkan," jelas Emir.Saat ini, KCIC tengah melakukan tahapan testing dan komisioning KCJB dengan kereta inspeksi atau comprehensive inspection train (CIT). Pengujian dilakukan secara berkala dengan rute Stasiun Tegalluar, Stasiun Padalarang, Stasiun Karawang, dan Stasiun Halim.Kecepatan kereta inspeksi secara bertahap dilakukan pengujian dengan kecepatan ditambah dari yang saat ini 180 kilometer (km) per jam, 300 km per jam, 350 km per jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam.Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, pada pertengahan Juli 2023, KCIC akan uji coba pengoperasian menggunakan rangkaian kereta penumpang atau electric multiple unit.Emir menambahkan, untuk progres pembangunan empat stasiun KCJB rata-rata di atas 90 persen. Di Stasiun KCJB Halim, sudah mencapai 92 persen progresnya. Progres Stasiun Karawang dan Tegalluar sebesar 93 persen dan Stasiun Padalarang baru mencapai 63 persen.Total ada 11 gerbong yang didatangkan dari Tiongkok, dengan satu gerbong berjumlah delapan kereta dengan total kapasitas 601 penumpang per kereta.