Industri Fesyen Gaet Minat Anak Muda

Jakarta: Esmod Jakarta berpartisipasi dalam ajang Universitas Indonesia Fashion Week (UI Fashion Week 2024) sebagai Official Fashion College Partner dari UI Fashion Week 2024. Acara ini diharapkan menjadi daya tarik bagi anak mudai di industri fesyen sekaligus panggung bagi Esmod Jakarta untuk menampilkan 15 looks dari koleksi lulusan tahun 2023.Academic Program Manager dari Esmod Jakarta Nathalia Gunarian berharap kehadiran Esmod Jakarta dalam UI Fashion Week 2024 akan membuka peluang besar bagi para desainer muda untuk mendapatkan publikasi yang lebih luas dan menarik perhatian penonton."Kami berharap bahwa karya-karya luar biasa dari lulusan 2023 ini tidak hanya mendapatkan exposure yang luas tetapi juga dapat menginspirasi dan mengundang minat generasi muda yang memiliki ketertarikan dalam bidang fashion untuk menjadi bagian dari Esmod Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 Januari 2024.Dalam acara ini, Esmod Jakarta menampilkan koleksi yang menghadirkan nuansa urban dan leisure sesuai dengan tema pilihan. Koleksi tersebut tampil memikat dengan berbagai looks beraneka ragam yang menampilkan elemen urban yang dinamis dan sentuhan leisure yang nyaman.Beberapa dari karya-karya ini ada yang terinspirasi dari bahan dan teknik membuat pakaian motor, ada pula yang mengusung konsep sustainability dengan menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai.Kepala Bagian Pengembangan Kurikulum Esmod Jakarta Guillaume Oger menyampaikan, karya-karya mahasiswa Esmod Jakarta mencerminkan keberagaman teknik dan bahan dengan sentuhan yang unik, sehingga masing-masing karya memiliki ciri khas tersendiri.Selain itu, Esmod Jakarta membuka booth bagi para pengunjung yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang program-program yang ditawarkan oleh Esmod Jakarta dan terbuka bagi mereka yang berminat untuk menjadi bagian dari mahasiswa Esmod Jakarta.