Penandatanganan MoU Peralatan Dapur Elektrik, Mendag Zulkifli Hasan: Potensi Transaksi Rp5,24 Triliun

Detroit: Perusahaan peralatatan dapur elektrik Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yakni PT Borine Technology Indonesia yang berbasis di Kendal, Jawa Tengah, dan Hamilton Beach, AS, menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) pembelian produk PT Borine Technology Indonesia oleh Hamilton Beach senilai USD50 juta atau Rp748,95 miliar untuk tahun 2023.Penandatanganan MoU dilakukan di Detroit, AS, pada Kamis, 25 Mei 2023. Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan turut hadir menyaksikan momentum bersejarah tersebut.Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan MoU antara PT Borine Technology Indonesia dengan Hamilton Beach tersebut dapat menjadi gerbang pembuka kerja sama Hamilton Beach yang lebih besar lagi dengan perusahaan-perusahaan lain di Indonesia.Hal tersebut karena Hamilton Beach sedang menjajaki peluang pemindahan hub manufaktur Hamilton Beach dari Tiongkok ke Indonesia. Kerja sama tersebut berpeluang akan menghasilkan potensi transaksi sebesar USD350 juta per tahun atau setara dengan Rp5,24 triliun.“Kami mendukung penuh upaya-upaya produsen dan eksportir Indonesia untuk menembus pasar global. Untuk itu, kami mengapresiasi upaya kerja sama yang dijalin PT Borine Technology Indonesia dengan Hamilton Beach Brand. Kami harapkan kontribusi signifikan bagi ekspor Indonesia ke AS di bidang peralatan dapur melalui kerja sama ini,” kata Mendag Zulkifli Hasan.MoU ini terjalin melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chicago. Sejak 2021, ITPC Chicago telah memfasilitasi Hamilton Beach dalam mencari produsen peralatan dapur elektrik di Indonesia. Kepala ITPC Chicago Iska Huberta Sinurat menyampaikan, Hamilton Beach memilih perusahaan Indonesia sebagai mitra karena percaya dengan kapasitas produksi dari Indonesia.“Hamilton Beach telah melakukan kunjungan ke beberapa produsen peralatan dapur elektrik di Indonesia pada Februari 2023. Dari hasil kunjungan tersebut, terjalin MoU senilai USD 50 juta yang kita saksikan saat ini. MoU ini akan kami tindak lanjuti untuk memastikan rencana jangka panjang Hamilton Beach dapat terlaksana di Indonesia,” ungkap Iska.Penandatanganan dilakukan di sela-sela rangkaian pertemuan para menteri perdagangan kerja sama ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible for Trade/APEC MRC) pada 25–26 Mei 2023.Setelah menyaksikan penandatanganan MoU antara kedua perusahaan, Mendag Zulkifli Hasan melanjutkan agenda dengan bertemu Chief Executive Officer Hamilton Beach Gregory H. Trepp. Dalam pertemuan tersebut, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan RI bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia untuk mendukung upaya-upaya kerja sama antarpelaku usaha Indonesia dengan mitra dagang mereka dari negara lain, termasuk AS.“Kami juga mendukung penuh kemitraan publik dan swasta dalam kerja sama dengan mitra kerjanya di luar negeri seperti Borine dengan Hamilton Beach,” kata Mendag Zulkifli Hasan.Mendag Zulkifli Hasan juga berharap Hamilton Beach dapat membantu melobi kongres AS agar Indonesia mendapatkan perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP).Sementara itu, CEO Hamilton Beach Gregory H. Trepp menyampaikan komitmennya untuk membangun kerja sama yang lebih erat lagi dengan menjajaki rencana membangun hub di Indonesia.“Kami mengharapkan Indonesia sebagai hub utama baru kami di masa depan. Transaksi USD 50 juta yang telah terwujud saat ini baru sebagai target tahunan. Target ini perlu didukung investasi awal seperti fasilitas, peralatan, permesinan, dan infrastruktur. Transaksi USD 50 juta perlu didukung dengan nilai yang lebih banyak melalui berbagai investasi lainnya,” kata Gregory.Hamilton Beach merupakan perusahaan peralatan dapur elektrik dengan pangsa pasar di AS sebesar 20 persen. Perusahaan tersebut mengimpor produk-produknya dari Tiongkok senilai USD 350 juta setiap tahunnya.