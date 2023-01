Sepekan, Gerak Harga Emas Antam Ibarat Roller Coaster

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) pada perdagangan di sepanjang pekan ini terlihat naik turun dan berakhir melemah. Sejauh ini belum ada sentimen positif signifikan yang membuat logam mulia kembali terapresiasi dan nantinya menuju level baru yakni Rp2 juta per gram.Mengutip laman resmi Logam Mulia Antam, Sabtu, 28 Januari 2023, harga emas Antam di awal pekan atau pada Senin, 23 Januari, berada di posisi Rp1,035 juta per gram. Lalu pada Selasa, 24 Januari, harga emas naik menjadi Rp1,037 per gram. Kemudian pada Rabu, 25 Januari, harga emas naik lagi menjadi Rp1,040 juta per gram.Sedangkan pada Kamis, 26 Januari, harga emas Antam tertekan ke posisi Rp1,035 juta per gram. Lalu pada Jumat, 27 Januari, harga emas Antam kembali melemah ke posisi Rp1,030 juta per gram. Adapun pelemahan harga emas di akhir pekan terjadi sejalan dengan tertekannya harga emas dunia akibat data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang cerah.Di sisi lain, harga emas dunia sedikit melemah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk hari kedua berturut-turut namun masih mencatat kenaikan mingguan. Kondisi itu setelah data inflasi AS sesuai dengan ekspektasi pasar dan dolar AS sedikit lebih kuat.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, menyusut USD0,6 atau 0,03 persen menjadi USD1.929,40 per ons, setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi sesi USD1.935,40 dan terendah USD1.916,50.Emas berjangka merosot USD12,6 atau 0,65 persen menjadi USD1.930,00 pada Kamis, 26 Januari, setelah bertambah USD7,20 atau 0,37 persen menjadi USD1.942,60 pada Rabu, 25 Januari, dan terangkat sebanyak USD6,80 atau 0,35 persen menjadi USD1.935,40 pada Selasa, 24 Januari.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun sebanyak 39,8 sen atau 1,66 persen menjadi USD23,622 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April terpangkas sebanyak USD6,2 atau 0,61 persen, menjadi USD1.016,80 per ons.