5 Peristiwa Besar Ekonomi di 2021

Tapering Off

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Presidensi G20 Indonesia terpilih…

Jakarta: 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi bagi Indonesia dan juga secara global. Kendati pemulihannya masih naik turun, perekonomian Indonesia dinilai lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya.Menilik ke belakang, ada beberapa peristiwa besar ekonomi yang terjadi sepanjang 2021 ini. Kendati Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia tahan banting, namun pemerintah tetap mewaspadai adanya gejolak eksternal.Medcom.id pun merangkum lima peristiwa besar ekonomi di 2021:Pada 4 November 2021, Federal Reserve Amerika Serikat (AS) mengumumkan mulai mengurangi pembelian asetnya atau memberlakukan tapering pada akhir November di tengah kekhawatiran tingkat inflasi yang terus meningkat. Meski demikian, The Fed tidak berencana untuk mempercepat kenaikan suku bunga utamanya.Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk mulai mengurangi pembelian aset bersihnya sebesar USD10 miliar untuk surat berharga AS dan USD5 miliar untuk sekuritas yang didukung hipotek agen.Inflasi telah meningkat dan sebagian besar mencerminkan faktor-faktor yang diperkirakan bersifat sementara. Sedangkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan terkait dengan pandemi dan pembukaan kembali ekonomi telah berkontribusi terhadap kenaikan harga yang cukup besar di beberapa sektor.Menkeu Sri Mulyani menilai Indonesia memiliki ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi rencana tapering off oleh bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed). Indonesia memiliki ketahanan dibandingkan negara berkembang lain.Hal ini berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh The Economist mengenai dampak pengetatan kebijakan moneter di AS terhadap negara-negara berkembang lainnya. Hasilnya, Indonesia berada di urutan 15 di antara negara berkembang lain yang paling rentan."Indonesia relatif memiliki kemampuan yang relatif lebih resilient, namun ini tidak berarti kita akan kehilangan kewaspadaan karena situasi akan sangat volatile," kata dia dalam video conference, Selasa, 21 Desember 2021.Dibandingkan negara lain, Indonesia memang dalam kondisi aman dari dampak tapering off di AS. Pasalnya Argentina, Mesir, Pakistan, Sri Lanka, Brasil, serta negara berkembang G20 lainnya justru berada dalam kondisi yang rentan terhadap perkembangan di AS.