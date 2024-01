Berita Terpopuler Ekonomi: dari Rizal Ramli hingga Biaya Admin BCA Naik

Berikut ringkasan 5 berita terpopuler ekonomi kemarin:

1. Rizal Ramli di Mata Buruh

2. Realisasi Belanja Pegawai 2023 Capai Rp260,9 Triliun



Advertisement

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Momen Berkesan dari Kelakar Rizal Ramli

3. Begini Langkah Pemerintah Genjot Daya Beli Masyarakat

4. Lampaui Sebelum Pandemi, Realisasi Anggaran Kesehatan Capai Rp183,2 Triliun pada 2023

5. Biaya Admin Bulanan BCA Naik, Ini Rinciannya

(AHL)

Jakarta: Berita- berita terpopuler ekonomi Medcom.id pada Rabu, 3 Januari 2024 menyoroti beberapa isu. Mulai dari kenangan buruh terhadap Rizal Ramli, hingga biaya admin bulanan BCA naik.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengenang sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli sebagai sosok yang tangguh. Dia bilang, sosok ekonomi yang kerap kali kontroversi ini merupakan pejuang sejati.Baca selengkapnya di sini Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja pegawai telah mencapai Rp260,9 triliun pada 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nilai tersebut tumbuh 1,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp257,7 triliun.Baca selengkapnya di sini Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menjelaskan dalam rangka menaikkan daya beli masyarakat, pemerintah harus bisa menjaga stabilitas dari harga bahan makanan.Baca selengkapnya di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 terealisasi sebesar Rp183,2 triliun. Dia mengatakan, meski melandai dibanding tahun-tahun sebelumnya, nilai tersebut terbilang lebih tinggi lantaran tidak mengandung anggaran untuk covid-19.Baca selengkapnya di sini PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan meningkatkan biaya administrasi bulanan pada sejumlah jenis tabungan mulai 19 Januari 2024. Mengutip laman resmi BCA, Rabu, 3 Januari 2024, biaya administrasi bulanan yang terkena penyesuaian adalah jenis kartu Tahapan Xpresi BCA yaitu dari Rp7.500 menjadi Rp10 ribu. Sementara untuk jenis kartu lainnya tetap.Baca selengkapnya di sini