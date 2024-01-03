Biaya Admin Bulanan BCA Naik, Ini Rinciannya

Mengutip laman resmi BCA, Rabu, 3 Januari 2024, biaya administrasi bulanan yang terkena penyesuaian adalah jenis kartu Tahapan Xpresi BCA yaitu dari Rp7.500 menjadi Rp10 ribu. Sementara untuk jenis kartu lainnya tetap.
Manajemen menjelaskan penyesuaian biaya administrasi ini sejalan dengan komitmen BCA untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyaman transaksi nasabah.
Tak hanya itu, mulai 19 Januari 2024 BCA juga melakukan menyesuaikan limit transaksi harian, termasuk tarik tunai, dan transfer antar-rekening BCA, transfer antar Bank, dan transaksi debit.
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Berikut daftar penyesuaian biaya administrasi dan limit BCA:
Daftar biaya administrasi BCA per 19 Januari 2024:Tabunganku: tetap gratis.
Tahapan Xpresi BCA: Rp10.000.
Debit BCA Silver/Blue (Mastercard): Rp15.000.
Debit BCA Silver/Blue (GPN): Rp14.000.
Debit BCA Gold (Mastercard): Rp17.000.
Debit BCA Gold (GPN): Rp16.000.
Debit BCA Platinum (Mastercard): Rp20.000.
Debit BCA Platinum (GPN): Rp19.000.
Tapres: Rp17.000.
BCA Dollar: USD1 atau 2 dolar Singapura.
Daftar limit tarik tunai BCA per 19 Januari 2024:Tabunganku: Rp7 juta.
Tahapan Xpresi BCA: Rp10 juta.
Debit BCA Silver/Blue (Mastercard): Rp15 juta.
Debit BCA Silver/Blue (GPN): Rp15 juta.
Debit BCA Gold (Mastercard): Rp15 juta.
Debit BCA Gold (GPN): Rp15 juta.
Debit BCA Platinum (Mastercard): Rp15 juta.
Debit BCA Platinum (GPN): Rp15 juta.
Tapres: Rp15 juta.
BCA Dollar: Rp15 juta.
Daftar limit transfer antar-rekening tunai BCA per 19 Januari 2024:Tabunganku: Rp25 juta.
Tahapan Xpresi BCA: Rp50 juta.
Debit BCA Silver/Blue (Mastercard): Rp100 juta.
Debit BCA Silver/Blue (GPN): Rp100 juta.
Debit BCA Gold (Mastercard): Rp125 juta.
Debit BCA Gold (GPN): Rp125 juta.
Debit BCA Platinum (Mastercard): Rp150 juta.
Debit BCA Platinum (GPN): Rp150 juta.
Tapres: Rp125 juta.
BCA Dollar: Rp100 juta.
Daftar limit transfer antar bank per 19 Januari 2024:Tabunganku: -
Tahapan Xpresi BCA: Rp20 juta.
Debit BCA Silver/Blue (Mastercard): Rp30 juta.
Debit BCA Silver/Blue (GPN): Rp30 juta.
Debit BCA Gold (Mastercard): Rp40 juta.
Debit BCA Gold (GPN): Rp40 juta.
Debit BCA Platinum (Mastercard): Rp50 juta.
Debit BCA Platinum (GPN): Rp50 juta.
Tapres: Rp40 juta.
BCA Dollar: -
Daftar limit transaksi debit BCA per 19 Januari 2024:Tabunganku: -
Tahapan Xpresi BCA: Rp50 juta.
Debit BCA Silver/Blue (Mastercard): Rp100 juta.
Debit BCA Silver/Blue (GPN): Rp100 juta.
Debit BCA Gold (Mastercard): Rp125 juta.
Debit BCA Gold (GPN): Rp125 juta.
Debit BCA Platinum (Mastercard): Rp150 juta.
Debit BCA Platinum (GPN): Rp150 juta.
Tapres: Rp125 juta.
BCA Dollar: -
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