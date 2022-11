Momentum B20 Summit, Unilever Indonesia Terapkan Prinsip Ini dalam Berbisnis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: B20 Summit 2022 Siapkan Legacy Program yang Konkret dan Berkelanjutan

B20 WiBAC

Pemberdayaan pengusaha perempuan. Mendorong kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan. Mendorong lingkungan kerja yang adil dan aman bagi semua.

(AHL)

Bali: Unilever Indonesia menegaskan komitmen untuk menerapkan prinsip Equity, Diversity, dan Inclusion (ED&I), terutama untuk mendorong masa depan yang setara bagi perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi dan bisnis.Komitmen tersebut ditegaskan Unilever bersamaan dengan momentum Business 20 (B20) Indonesia Summit dalam rangkaian perhelatan G20 di Nusa Dua Bali, melalui B20 Women in Business Council (B20 WiBAC) yang diketuai Presiden Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti selaku Chair secara resmi menyampaikan Final Policy & Action Recommendation.Dia menyampaikan, kesetaraan partisipasi gender dalam perekonomian global dapat meningkatkan USD28 triliun dalam pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global di 2025. Potensi ini juga jelas terlihat di Indonesia, yakni sebanyak 61 persen perempuan Indonesia telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional, dan sekitar 50 persen dari 60 juta UMKM dimiliki oleh perempuan."Hal ini menjadi sangat penting mengingat UMKM di Indonesia mampu menyerap 96,9 persen tenaga kerja," tegas Ira, dalam keterangan resminya, Selasa, 15 November 2022.Unilever Indonesia, kata dia, dalam Forum B20, telah menaruh perhatian pada isu ED&I dan kesetaraan gender di Indonesia sejak puluhan tahun lamanya, termasuk mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia.Bagi Unilever Indonesia, perempuan merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam bisnis Unilever Indonesia karena sebagaian besar konsumen perseroan adalah perempuan dan banyak di antara pemasok, mitra, dan karyawan adalah perempuan."Untuk itu, berbagai program pemberdayaan perempuan kami lakukan baik secara internal maupun eksternal, tidak hanya di level korporasi tetapi juga melalui brand-brand kami," tegas Ira Noviarti.Komitmen dalam memberdayakan perempuan semakin diperkuat sejalan dengan strategi global The Unilever Compass untuk membangun bisnis yang berkelanjutan, dimana salah satu fokusnya adalah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif di tempat Unilever beroperasi.Komitmen Unilever Indonesia juga diperkuat dengan turut mendorong lebih banyak perempuan berkiprah dalam ekonomi dan bisnis melalui keterlibatan Ira Noviarti yang didaulat menjadi Chair B20 WiBAC, salah satu gugus tugas Presidensi B20.B20 Women in Business Action Council merekomendasikan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan dijalankan oleh pemerintah G20 untuk meningkatkan kesetaraan gender di dalam dunia kerja, serta langkah-langkah praktis untuk membangun, mempercepat, dan meningkatkan skala bisnis yang dipimpin perempuan. Hal ini disampaikan Ira dalam sesi bersama antara B20 WiBAC dan Future of Work & Education Task Force di B20 Summit 2022.B20 WiBAC digawangi oleh lebih dari 150 top business executives dari berbagai negara dan industri WiBAC telah menyampaikan dokumen final Rekomendasi Kebijakan dan Aksi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di dunia bisnis. Rekomendasi ini terdiri atas tiga tema utama:Sebagai langkah konkret yang mendukung perwujudan policy and action recommendation tersebut, B20 WiBAC meluncurkan platform One Global Women Empowerment (OGWE) yang dirancang untuk menyatukan pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat membantu dalam memberdayakan pekerja dan pengusaha perempuan di mana saja.Disampaikan Ira, pada B20 Summit 2022, B20 WiBAC melakukan serah terima program legacy OGWE kepada International Office of Employer (IOE), yang akan melanjutkan operasional platform tersebut. IOE adalah institusi jaringan sektor swasta terbesar di dunia, mewakili lebih dari 50 juta bisnis melalui 150 organisasi pengusaha nasional, dan memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun sebagai Sekretariat Kelompok Pengusaha di Organisasi Buruh Internasional (ILO).Ira optimistis, keberadaan OGWE akan mampu mendorong percepatan keterlibatan perempuan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah adalah mengembangkan strategi pasar masuknya dan memberikan layanan berbasis teknologi platform yang disebut 5C: Crowdsource, Crowdfund, Curate, Clarify, dan Communication."Sungguh membanggakan tema dan program legacy B20 WiBAC ini nyatanya sangat sejalan dengan apa yang Unilever Indonesia perjuangkan sebagai organisasi yang terus mengedepankan kesetaraan, keberagaman dan inklusivitas. Komitmen ini adalah bagian dari strategi 'The Unilever Compass', kami tidak hanya fokus menumbuhkan bisnis, namun juga secara berkelanjutan membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan," jelas Ira.Sementara itu, dalam hal pemberdayaan pengusaha perempuan, salah satu yang Unilever Indonesia lakukan adalah dengan mendorong kontribusi usaha milik perempuan di rantai pasokan bisnisnya. Perusahaan telah mengeluarkan 127 juta euro untuk supplier yang mewakilkan keberagaman, termasuk usaha yang dipimpin atau dimiliki perempuan.Hal ini adalah sebuah langkah signifikan, yang ekuivalen dengan 9,7 persen dari total pengeluaran perusahaan. Sebagai contoh, enam persen dari perusahaan logistik yang bekerja sama dengan Unilever Indonesia dipimpin oleh CEO perempuan, dan jumlahnya akan terus ditingkatkan.Dari sisi mendorong kemampuan digital, salah satu kolaborasi terbaru yang Unilever Indonesia jalankan adalah dengan Tokopedia dalam bentuk program pemberdayaan UMKM perempuan yang fokus pada adopsi digital dan pengembangan UMKM. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen melakukan perluasan akses informasi, pendampingan bisnis di era digital dan pelatihan teknis kewirausahaan.Sementara dalam mendorong kepemimpinan perempuan, saat ini, enam dari 11 jajaran Direksi Unilever Indonesia, termasuk posisi Presiden Direktur, dijabat oleh perempuan, dan 50 persen dari manajemen senior juga ditempati oleh karyawan perempuan.