Lagi Mau Rintis Bisnis Kopi? Cek Aja di Sini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Potensi bisnis industri kopi Indonesia

(AHL)

Jakarta: Pameran industri kopi terbesar pertama di Indonesia menghadirkan seluruh ekosistem dari hulu hingga hilir, petani hingga coffee shop, Indonesia Coffee Festival (ICF) 2023, diselenggarakan Jumat hingga Minggu (5-7 Mei 2023) di JIEXPO Kemayoran.Kegiatan ini turut membuka peluang bagi para pengunjung untuk menikmati sajian kopi dari seluruh penjuru nusantara, membuka kerja sama bisnis dengan peserta pameran, berbagi pengetahuan tentang industri kopi , hingga menyaksikan kompetisi bertajuk kopi di tingkat nasional.Acara yang diselenggarakan oleh SCAI dan Panorama Media bermitra strategis dengan PMO Kopi Nusantara ini juga menampilkan kopi juara Cup of Excellence, sebuah turnamen yang diadakan untuk mencari komoditas kopi terbaik dari para petani di Indonesia.ICF edisi perdana ini dapat dikatakan sebagai acara bergengsi di industri perkopian di Indonesia. Acara ini akan menghadirkan berbagai kebutuhan bisnis kafe maupun penikmat kopi individual mulai dari biji kopi, mesin espresso, mesin roasting, peralatan, perlengkapan barista, packaging, cup, marketing agency, dan juga retail solution seperti sistem point of sales dari berbagai merek terkemuka lokal dan dunia.Tidak hanya berkolaborasi dengan ratusan merek yang mengisi pameran, Indonesia Coffee Festival (ICF) juga menghadirkan berbagai acara dan kegiatan yang dapat memperkuat jaringan para pelaku usaha dan juga perindustrian kopi Indonesia seperti kejuaraan barista, kejuaraan brewer, cup tasters. Pun berbagai program lainnya seperti speed-dating dengan investor, best booth award, people’s choice menu, sajian kopi terbaik Indonesia, dan lain-lain.Pada area Farmer Village, pengunjung disuguhkan dengan galeri tentang kopi dengan pengunjung bisa melihat bagaimana kopi dibudidayakan dan diproses. Pengunjung dapat sekaligus merasakan berbagai jenis kopi yang khas dari berbagai daerah yang dibawa oleh petani binaan PMO Kopi Nusantara dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta para petani finalis Cup of Excellence dari seluruh penjuru nusantara.Ketua PMO Kopi Nusantara sekaligus Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Dwi Sutoro mengatakan, Indonesia Coffee Festival di kemudian hari diharapkan menjadi wadah bersama bagi seluruh pihak untuk dapat berkontribusi, menjalin kerja sama, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan potensi bisnis di industri kopi Indonesia.Hal ini, lanjutnya, selaras dengan tujuan PMO, yaitu untuk memberikan pendampingan yang holistik pada industri kopi dari hulu hingga hilir. Melalui ICF, PMO Kopi Nusantara yang merupakan komitmen BUMN dan berbagai pihak tidak hanya berhenti pada penyelesaian masalah peningkatan produktivitas dan supply chains saja, namun juga pada penyediaan off-taker untuk membeli hasil panen petani dengan harga yang kompetitif."Acara Indonesia Coffee Festival ini kita akan dorong sebagai acara tahunan dan merupakan acara flagship yang mengumpulkan semua pelaku bisnis kopi dari hulu hingga hilir. Tahun lalu kita sudah lakukan kegiatan serupa di Amsterdam, dan tahun ini kita agendakan di dalam negeri dengan skala yang lebih besar," jelas Dwi Sutoro, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Mei 2023.Hal yang membuat pameran Indonesia Coffee Festival 2023 makin menarik untuk dikunjungi adalah kembali dihelat berbagai kompetisi skala nasional bergengsi dan nomor satu di Indonesia yaitu Indonesia Barista Championship (IBC), Indonesia Brewers Cup (IBrC), Indonesia Cup Tasters Championship (ICTC) 2023 yang dipersembahkan oleh Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI-AKSI). Kompetisi atau kejuaraan ini akan berlangsung selama tiga hari di ICF 2023 ini."Pemenang dari masing-masing kejuaraan ini akan kita bawa bertanding kembali di tingkat internasional untuk mewakili Indonesia," tambah Ketua AKSI-SCAI sekaligus Wakil Ketua PMO Kopi Nusantara Daryanto Wintarsa.Menurutnya, kejuaraan ini akan mengharumkan dan meninggikan nama Indonesia dalam kancah dunia perkopian. "Karena tidak dapat kita pungkuri jika saat ini Indonesia telah menempati posisi ke-4 sebagai produsen kopi terbesar dunia," ujar Daryanto.Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Global Value Chains, Reynaldi Istanto, menyampaikan penyelenggaraan Indonesia Coffee Festival 2023 ini akan menunjukkan kepada dunia, Indonesia benar-benar serius dalam mengembangkan ekosistem bisnis yang holistik di dalam negeri."Pengembangan bisnis komoditas kopi memang harus kita lakukan secara holistik dari hulu hingga hilir sehingga setiap pelaku usaha di dalamnya bisa mendapatkan kesejahteraan yang tinggi. Melalui ICF ini kita berharap agar komoditas kopi nusantara bisa terus mengambil peran penting dalam value chains industri kopi dunia," ujar Reynaldi.