Taman Doa Our Lady of Akita PIK2 Mulai Dibangun

Jakarta: Agung Sedayu Group dan Salim Group menggelar acara groundbreaking Taman Doa Our Lady of Akita PIK2 yang berlokasi di sebelah kawasan Rukan Euroasia, Osaka Residences, dan Osaka Apartment. Pembangunan itu diharapkan berdampak positif bagi masyarakat di masa mendatang."Kisah Our Lady of Akita akan selalu menjadi pengingat akan kekuatan iman dan kehadiran Ilahi yang abadi dalam hidup kita. PIK2 menghadirkan Taman Doa Our Lady of Akita sebagai penghormatan," kata CEO Agung Sedayu Group Natalia Kusumo, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 26 Agustus 2023.Di sisi lain, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk memaparkan target prapenjualan tahun ini. Target itu sebesar Rp1,9 triliun atau lebih tinggi dari 2022. "Target tahunan 2023 (sebesar) Rp2,1 triliun," kata Direktur PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk Yohanes Edmond Budiman.Edmond mengatakan persentase kenaikan target mencapai 12 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Saat ini pihaknya sudah menghasilkan Rp534 miliar per kuartal I-2023. "Atau sekitar 25 persen dari total target. Ini merupakan hal yang sangat baik dan patut kami syukuri," papar dia.Dirinya berkaca dari prapenjualan pada 2021 sebesar Rp1,7 triliun. Sebanyak 34 persen pendapatan itu berasal dari produk komersial, 33 persen dari kaveling komersial, dan sisanya dari residensial. Pada 2022, pihaknya mencatat meraup prapenjualan Rp1,9 triliun atau naik 12 persen.Sebesar 52 persen penghasilan berasal dari produk komersial, 32 persen dari kaveling komersial, dan sisanya dari residensial. "Tantangan bisnis menjelang 2024 karena sering disebut tahun politik. Jajaran direksi yakin target itu dapat dicapai dan belum berencana mengubah target," ujar Edmond.Senada, Direktur PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk Ipeng Widjoyo menjelaskan strategi pengembangan kawasan PIK 2. Pembangunan infrastruktur utama di wilayah itu terus digenjot. "Program infrastruktur, perjalanan, penerangan, listrik, dan air masih pengembangan," tutur dia.Ipeng memastikan seluruh pembenahan itu terus berjalan. Seluruh kebutuhan masyarakat tengah dibangun satu per satu. "Kami percaya dengan integrasi yang baik, fasilitas yang baik, landmark kami punya nilai jual lebih," ucap dia.