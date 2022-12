Mendag Pantau Harga Sembako di Pasar Tradisional Ponorogo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ponorogo: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Stasiun Ponorogo, salah satu pasar tradisional di Kota Ponorogo, Jawa Timur, untuk memantau perkembangan harga sembako selama libur Natal dan Tahun Baru 2023.Mendag yang akrab disapa Zulhas itu mendatangi sejumlah lapak pedagang dan memborong sembako untuk dibagikan langsung kepada warga yang ada di sekitar lokasi sidak. Ia pun menanyakan kepada para pedagang terkait ketersediaan stok sembako selama masa Natal dan Tahun Baru dan perkembangan harga selama satu hingga dua pekan terakhir."Di sini harga-harga sangat terkendali. Cabai turun harganya. Harga beras yang (dari) Bulog ada malah hanya Rp45 ribu (per kemasan isi lima kilogram), berarti harganya per kilogram Rp9 ribu, mestinya bisa plus Rp20 ribu untuk ongkos transport. Tempe stabil, sayur stabil. Pendek kata harga-harga sembako di Ponorogo stabil. Mudah-mudahan Natal dan Tahun Baru lancar semuanya," kata Zulkifli Hasan usai sidak, Minggu, 25 Desember 2022.Meskipun harga tempe dan tahu saat ini masih cukup tinggi sebagai dampak kenaikan harga kedelai , Mendag memastikan tidak ada lagi kenaikan signifikan. "Januari (2023) pasokan kedelai nanti datang (harga turun) sekitar Rp11 ribu per kilogram," ujar Mendag.Ia berharap kondisi di Ponorogo juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Stok barang ada, harganya juga terjangkau. "Kalau naiknya kelewatan nanti (harga) disubsidi oleh pemerintah," tegas Mendag.Terkait stok beras , masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir. Sebab pada periode Februari-Maret 2023 pemerintah melalui Perum Bulog akan membeli 1,2 juta ton beras."Jadi tidak usah kuatir, harga tetap akan bagus. (Harga) gabah bisa Rp5.500 hingga Rp6 ribu per kilogram. Sedangkan harga beras bisa Rp9 ribu hingga Rp9.509 per kilogram," katanya."Seandainya nanti di sentra-sentra pertanian petani bisa stok, kita bisa diberitahu agar kita bisa beli bersama Bulog. Jika perlu Pak Bupati bisa kasih tahu kita, dimana ada beras banyak (akan) kita beli. Biar harga beras (petani) tetap mahal, harga bagus," ujar Mendag.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id