PT Mifa Bersaudara Konsisten Lakukan CSR Demi Memberi Manfaat bagi Aceh

Jakarta: Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) batu bara menjadi salah satu pembahasan di Coaltrans Asia 2022, yang diselenggarakan di Bali, pada 18-20 September 2022. PT Mifa Bersaudara turut hadir dalam Coaltrans Asia 2022, berkomitmen memberikan CSR yang berdampak positif bagi warga Aceh.PT Mifa Bersaudara merupakan anak perusahaan dari PT Media Djaya Bersama (MDB) Group yang beroperasi di Aceh. Tak hanya mengejar orientasi bisnis, perusahaan ini konsisten melakukan kegiatan CSR dalam upaya memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh."Kami merasa CSR ini bisa menjadi key success sebuah perusahaan tambang yang sustaine di Aceh. CSR ini menjadi pintu masuk kami di Aceh. Sejak mulai beroperasi hingga sekarang, berjalan maju dengan segala tantangannya. Program CSR ini yang membawa kami ber-unity bersama stakeholder, baik dari pendidikan maupun masyarakat langsung. Karena kita ingin meningkatkan potensi-potensi yang selama ini belum dieksploitasi menjadi sebuah bisnis bukan hanya jual beli batu bara, tapi adalah keberlanjutannya," kata Direktur Utama PT Mifa Bersaudara Ricky Nelson.Bentuk kontribusi paling dasar yang diberikan oleh PT Mifa Bersaudara yaitu pada sumber daya manusia. Lebih dari 2.500 pekerja atau sekitar 76 persen merupakan warga Aceh.Kontribusi kedua yang diberikan PT Mifa Bersaudara, yaitu dalam hal pendidikan. Ricky meyakini jika memberikan support yang lebih baik di dunia pendidikan, khususnya di Aceh, maka akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa."Dampaknya paling besar terhadap SDM. Kita ingin industri ini dimiliki oleh anak-anak muda Aceh," katanya.PT Mifa Bersaudara juga terus berusaha untuk menyeimbangkan antara budaya dan agama di Aceh dengan dampak hasil industri."Kita berharap kemandirian ekonomi di luar kita sebagai pelaku tambang. Ada industri, infrastuktur, restoran. Ini sebuah multiplier effect (efek ganda)," tuturnya.PT Mifa Bersaudara berkomitmen membagikan 1 persen pendapatan mereka untuk pengembangan CSR perusahaan dengan mengikuti aturan yang berlaku, yakni terkait TJSLP (tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan).Untuk mempertahankan program CSR, PT Mifa Bersaudara memberikan pelatihan-pelatihan nyata dan melibatkan para pengusaha lokal."Sekitar 30 vendor adalah pengusaha asli Aceh. Dengan terlibatnya mereka, tidak hanya bekerja di Mifa, tapi menjadi support dan melakukan kegiatan bisnis, saya yakin akan lebih baik. Mereka akan mencontoh dan mengembangkan sendiri CSR mereka. Ini adalah rangkaian dampak berkelanjutan yang kita coba lakukan," ujarnya.Keseriusan PT Mifa Bersaudara melakukan CSR berbuah manis dengan beragam penghargaan. Pada Maret 2022, PT Mifa Bersaudara meraih empat penghargaan berturut-turut, yaitu Pengelola Komunikasi CSR Terbaik di ajang Serambi Awards 2022, Perusahaan Peduli Kearifan Lokal Aceh dari Lembaga Panglima Laot Aceh Barat, The Best One CSR Communication Management dalam ajang Indonesia The Best One Awards 2022, dan CSR Awards 2022 kategori utama dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.