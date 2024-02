Data Penjualan Ritel AS Dorong Kenaikan Harga Emas Antam

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) naik pada perdagangan hari ini. Emas antam naik setelah melemahnya data ekonomi Amerika Serikat (AS) memberikan peluang penurunan suku bunga The Fed.Mengacu laman Logam Mulia, Jumat, 16 Februari 2024, harga emas Antam untuk ukuran satu gram dibanderol di level Rp1,118 juta per gram atau naik Rp3.000 per gram.Sementara itu untuk harga jual kembali atau buyback, Antam sebesar Rp1,010 juta untuk ukuran satu gram atau naik Rp3.000 per gram.Berikut daftar harga emas Antam per Jumat, 16 Februari 2023:Emas batangan 0,5 gram: Rp609 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,118 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,180 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,250 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,394 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,710 juta.Emas batangan 25 gram: Rp26,612 juta.Emas batangan 50 gram: Rp53,105 juta.Emas batangan 100 gram: Rp106,090 juta.Emas batangan 250 gram: Rp264,837 juta.Emas batangan 500 gram: Rp529,375 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp1,058 miliar.Emas dunia acuan XAU/USD dibuka naik 0,01 persen dengan berada pada level USD2.004 per ons pada perdagangan Jumat, 16 Februari 2024. Emas dunia naik merespon data terkini dari ekonomi paman sam.Laporan yang dirilis Departemen Perdagangan AS menunjukkan penjualan ritel AS turun 0,8 persen pada Januari 2024 seiring merosotnya penjualan mobil dan bahan bakar minyak (BBM). Pelemahan penjualan ritel AS mencuatkan harapan segera dilakukannya pemangkasan suku bunga oleh The Fed.