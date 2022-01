Terpopuler Ekonomi, Pro Kontra Aset Kripto hingga Kerja Sama RI-Belarusia

1. Muhammadiyah Tetapkan Kripto Haram, CEO Indodax: Memang Bukan Mata Uang

2. Investor Tiongkok Tertarik Bangun Pelabuhan Tanjung Carat Sumsel

3. RI-Belarusia Tingkatkan Kerja Sama Industri, Mulai dari Otomotif hingga Agro

4. Pacu Ekonomi Daerah, Kemendag Gelar Side Events G20 di Berbagai Wilayah

5. Kuartal I-2022, Penghimpunan Dana Masyarakat di Perbankan Diperkirakan Melambat

Jakarta: Berita-berita ekonomi dari dalam negeri mendominasi topik terpopuler pada Jumat, 21 Januari 2022.Perdebatan terkait haram atau tidaknya mata uang digital kripto sebagai alat investasi maupun alat tukar menempati urutan teratas.Masih ada empat berita lainnya yang masuk topik terpopuler. Berikut rangkumannya.Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram mata uang digital kripto sebagai alat investasi maupun alat tukar. Terkait hal itu, CEO Indodax, Oscar Darmawan angkat bicara.Ia mengatakan, di Indonesia aset kripto bukan dijadikan sebagai mata uang. Oscar pun menilai adanya fatwa haram ini justru bisa menambah peluang komoditas dan investasi kripto di Indonesia. Terlebih, pemerintah berencana membuat bursa kripto di Indonesia yang bisa meningkatkan pertanggungjawaban keamanan dan ekosistem yang baik dalam komoditas.Baca selengkapnya di sini Investor asal Tiongkok Shanxi International Economic & Technical Cooperative Co Ltd tertarik untuk menanamkan modal pada pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel).General Manager of Shanxi International Economic & Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang mengatakan pelabuhan ini memiliki lokasi yang sangat strategis sehingga perusahaan menilai layak masuk dalam rencana ekspansi bisnis.Baca selengkapnya di sini. Indonesia dan Belarusia meningkatkan kerja sama komprehensif di sektor industri guna meningkatkan perekonomian kedua negara. Langkah sinergi ini akan diwujudkan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Kementerian Perindustrian RI dengan Kementerian Perindustrian Belarusia.Baca selengkapnya di sini. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyelenggarakan side events G20 di berbagai wilayah guna meningkatkan perekonomian daerah dengan mengusung kearifan lokal sebagai nilai lebih Presidensi G20 Indonesia 2022.Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, penyelenggaraan side events G20 bertujuan untuk mempromosikan keragaman budaya sekaligus potensi wisata dan investasi yang ada di Indonesia.Baca selengkapnya di sini. Bank Indonesia (BI) dalam Survei Perbankan memperkirakan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada kuartal I-2022 tumbuh positif, meski tidak setinggi kuartal sebelumnya.Bank sentral memaparkan pertumbuhan DPK diperkirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen, dengan SBT tertinggi pada instrumen tabungan sebesar 87,0 persen.Baca selengkapnya di sini.