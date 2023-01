Panen Raya Padi 8 Ton/Ha di Karawang, Mentan: Luar Biasa!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melakukan panen raya perdana padi awal 2023 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang merupakan sentra produksi beras nasional dengan produksi yang mencapai delapan ton per hektare."Kita hadir bersama Wakil Bupati Karawang dan jajaran Kementan, mengawali panen padi 2023. Di Kecamatan Jayakerta ini luas panen padi 2.000 hektare dan hasil panen luar biasa delapan ton per hektar," kata Menteri Syahrul, dilansir dari Antara, Selasa, 10 Januari 2023.Syahrul menyebutkan Karawang merupakan salah satu produsen padi dan hasil panennya sangat memengaruhi stok beras nasional. Mentan mengatakan berdasarkan prognosa atau perkiraan BPS, luas panen padi pada Februari 2023 mencapai 1,4 juta hektare dan puncak panen berlangsung pada Maret-April.Dia mengatakan jika produktivitas padi enam ton per hektare, diperkirakan terdapat produksi padi lebih kurang empat juta ton. Sehingga, kata dia, membuktikan adanya panen raya padi dengan produksi atau ketersediaan beras melimpah."Selama tiga tahun terakhir ini alam di Indonesia sangat bersahabat dan di 2023 tentu ada tantang perubahan iklim ekstrem sehingga setelah panen paling lama 14 hari harus segera disiapkan penanaman kembali. Kita berharap penanaman tiga kali setahun, yaitu padi-padi dan palawija atau sebaliknya. Kemudian kita pun perkuat sistem logistik pangan," kata Syahrul.Mentan juga mengatakan sawah padi yang banjir dan puso masih di bawah ambang batas karena di bawah dua persen. Khusus di Karawang, kata Syahrul, produktivitas padinya mencapai delapan ton per hektare, dari yang biasanya hanya 5-6 ton.Syahrul berharap Perum Bulog dapat menyerap gabah di musim panen raya awal 2023 ini agar cadangan beras nasional kuat dan dapat mengendalikan harga beras di pasaran. Mentan Syahrul menegaskan upaya pemerintah dalam peningkatan produksi komoditas pertanian khususnya padi dengan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)."KUR ini adalah kebijakan Presiden Jokowi untuk akselerasi pembangunan pertanian dan membantu petani itu sendiri. Pihak perbankan harus mempercepat akses KUR kepada petani dan begitu juga pemerintah daerah harus berada di lapangan untuk menyemangati pertanian dan petani. Kita optimistis hasil panen di awal 2023 memenuhi kebutuhan nasional," kata dia.Luas panen padi Kabupaten Karawang di Januari 18.103 hektare dengan produktivitas mencapai delapan ton per hektare, dan harga gabah di tingkat petani pada kisaran Rp6.000 sampai Rp6.100 per kg.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id