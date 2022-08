Pedagang Warteg Ketar-ketir, Harga Kebutuhan Pokok Melambung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Harga kebutuhan pokok yang semakin melambung membuat Himpunan Pedagang Warteg Indonesia Rojikun Manggala angkat suara. Organisasi yang beranggotakan sekitar 20 ribu pedagang ini satu suara dalam mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok.Menurut Ketua Umum Himpunan Pedagang Warteg Indonesia Rojikun Manggala, kenaikan harga kebutuhan pokok sudah melebihi batas wajar. Bahkan sudah pada taraf memberatkan pedagang.Rojikun mengeluhkan harga cabai yang melambung hingga empat kali lipat. Normalnya harga cabai berada di kisaran Rp25 ribu. Belakangan ini harga cabai telah menyentuh Rp100 ribu."Tempo hari melonjak sampai Rp100 ribu per kilogram, padahal mestinya harga normal itu kisaran Rp25 ribu per kilogram," kata dia dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin, 22 Agustus 2022.Himpunan Pedagang Warteg Indonesia mendesak pemerintah agar menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sebab, hal ini menjadi kendala besar bagi para pengusaha warteg."Harapan kami tentu pemerintah dapat menstabilkan harga dari harga yang tinggi menuju ke harga yang normal,” kata Rojikun.Selama kenaikan harga, pedagang warteg menyiasatinya dengan mengurangi porsi makanan per piring. Siasat ini dilakukan karena mereka merasa akan kehilangan pelanggan jika menaikkan harga makanan.Selain cabai, bahan-bahan seperti telur ayam, daging sapi, hingga LPG juga meningkat. Per Agustus 2022 harga telur ayam menyentuh Rp31 ribu per kilogram.Baca: Pemerintah Ramu Kebijakan Tanggulangi Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok Per Agustus 2022, harga daging sapi menyentuh Rp130 ribu per kilogram. Per Juli 2022, harga LPG 12 kilogram menyentuh Rp213 ribu hingga Rp270 ribu.