Harga Pertamax Turun Jadi Rp12.800 per Liter, Bagaimana BBM Lain?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Harga BBM yang turun pada 2023

Harga Pertamax turun karena perubahan harga minyak mentah

(SYN)

Jakarta: Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax turun per siang ini, 3 Januari 2023. BBM lain juga mengalami hal yang sama.Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini resmi mengumumkan penurunan harga Pertamax (RON 92) Pertamina dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter atau turun senilai Rp1.100 per liter."Harga baru berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB," kata Menteri BUMN Erick Thohir dilansir dari Antara, Selasa, 3 Januari 2023.Selain menurunkan harga Pertamax, pemerintah juga menurunkan harga Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.180 per liter sejak penyesuaian harga terakhir dilakukan pada 1 Desember 2022.Sementara untuk produk jenis gasoil (diesel) yakni Dexlite (CN 51), harganya menjadi Rp 16.150 per liter atau turun dari sebelumnya Rp18.300 per liter. Lalu Pertamina Dex (CN 53) mengalami penyesuaian harga dari Rp18.800 per liter menjadi Rp16.750 per liter.Harga baru tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, seperti DKI Jakarta.Erick Thohir menjelaskan penyesuaian harga Pertamax series tersebut mengacu pada perubahan harga minyak mentah dan harga produk minyak dunia.Menurutnya, Pertamina melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak."Dengan penyesuaian itu, kita bisa lihat harga BBM Pertamina paling kompetitif dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM hingga seluruh pelosok Tanah Air," kata Erick Thohir.