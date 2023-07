Berkat Transformasi Perusahaan, Peringkat Kredit AP I Meningkat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Angkasa Pura I (AP1) berhasil meraih peringkat AA(idn) Outlook Positif dari lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings. Peringkat ini menunjukkan tingkat risiko gagal bayar perusahaan berada di posisi sangat rendah dan pemulihan kinerja perusahaan akan berlanjut seiring aktivitas ekonomi yang semakin normal dan aktivitas pariwisata yang lebih tinggi.Direktur Utama AP1 Faik Fahmi mengatakan pencapaian naiknya peringkat kredit ini didukung transformasi perusahaan yang telah digaungkan sejak tahun lalu. Fitch Ratings melihat progres tersebut sehingga posisi peringkat kredit AP1 yang bergerak ke poin AA(idn), yang berarti profil finansial perusahaan menjadi lebih kuat ke depannya."Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran seluruh insan AP1 dalam menggenjot kinerja lebih baik setelah masa pandemi," ujar Faik Fahmi dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 10 Juli 2023.Pada 2022, AP1 mencatat telah melayani 52,3 juta penumpang. Angka tersebut meningkat drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya melayani 28,5 juta penumpang.Kenaikan jumlah penumpang itu pun kemudian terefleksi pada kinerja keuangan perusahaan. Pendapatan aero di tahun lalu meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp3,3 triliun yang akhirnya meningkatkan pendapatan perusahaan 86 persen menjadi Rp6,0 triliun.Pada kuartal I-2023, AP1 berhasil membukukan laba bersih yang meningkat 120 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu atau sebesar Rp147 miliar. Pencapaian ini didukung oleh kontribusi tingginya trafik penumpang sebesar 15,3 juta penumpang atau telah mencapai recovery rate sebesar 81 persen dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi pada 2019 sebesar 18,9 juta penumpang."AP1 berkomitmen untuk menerapkan transformasi bisnis perusahaan secara menyeluruh demi mencapai target perusahaan pada 2023. Transformasi bisnis dibentuk berdasarkan visi yang diterapkan, yakni Connecting the World Beyond Airport Operator with Indonesian Experience. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan bisnis ke depan yang berkelanjutan bagi AP1," tegasnya.Adapun, beber Faik Fahmi, langkah transformasi perusahaan AP1 terdiri dari empat pilar, yakni transformasi bisnis (business turnaround), organisasi dan budaya (organization and culture), restrukturisasi keuangan (financial restructuring), serta transformasi digital.Dalam pilar business turnaround, perusahaan telah melakukan evaluasi potensi peningkatan trafik dan pendapatan, melaksanakan inisiatif revenue growth, optimalisasi biaya operasional melalui negosiasi kontrak vendor di seluruh bandara, dan implementasi airport operational based on traffic untuk optimalisasi biaya operasional dan SDM di bandara.Melalui transformasi organizational and culture, perusahaan melakukan sejumlah inisiatif seperti rightsizing the organization, peningkatan employee skill and capability, peningkatan employee engagement and culture, serta penguatan fungsi manajemen risiko dan mempercepat proses pengambilan keputusan melalui peningkatan likuiditas de four eyes principles, dan implementasi Enterprise Performance Management berbasis Airport.Dalam hal financial restructuring, AP1 telah melakukan peningkatan performa finansial melalui peningkatan likuiditas, deleveraging initiatives: rencana optimalisasi portofolio anak perusahaan melalui airport service and cargo cluster subholding, dan identifikasi bandara dan/atau klaster bandara dengan skema spin off serta kerja sama optimalisasi pemanfaatan aset.Perusahaan juga melaksanakan transformasi digital melalui pengembangan bisnis baru dan monetisasi dari pelayanan digital di bandara, peningkatan efektivitas dan efisiensi business process, dan inisiatif EPM-Quick Win Phase 1 Traffic and Revenue Projection Dashboard mulai Go-Live pada W2 Oktober 2022."Kami berharap peningkatan peringkat kredit AP1 menjadi AA(idn) outlook positif yang dicapai berkat empat pilar transformasi perusahaan ini dapat menjadi momentum AP1 untuk rebound to win dan bangkit lebih cepat lagi," tutup Faik Fahmi.