Menantang di 2023, DNR Corporation Genjot Performa 2024

Jakarta: Tahun 2023 menjadi tahun yang menantang bagi PT Dosni Roha Indonesia Tbk (Perseroan) atau DNR Corporation. Pada 2024 ini, DNR Corporation bakal menggenjot performa."Upaya ini dilakukan guna mendorong produktivitas, terutama penjualan di seluruh lini bisnis kami di 2024," kata Direktur PT Dosni Roha Indonesia Tbk, Gary Tanoesoedibjo, pada paparan publik yang digelar secara daring, Rabu, 31 Januari 2024.Sepanjang 2023, DNR Corporation telah melaksanakan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan fundamental bisnisnya. Peningkatan ini dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, efisiensi operasional, serta digitalisasi, khususnya di lini bisnis distribusi.Saat ini, DNR Corporation menjalankan tiga lini bisnis. Masing-masing dikelola anak-anak usahanya, yakni lini distribusi oleh PT Dos Ni Roha (DNR Distribution), lini Logistik oleh PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics), dan lini e-Logistik oleh PT StoreSend eLogistik Indonesia (StoreSend Indonesia)."Ketiga lini bisnis ini terus bersinergi guna mendukung pencapaian visi perseroan, yakni Simplifying Supply Chain for All," kata Gary.Dia melanjutkan pelaksanaan sejumlah perbaikan fundamental di internal perusahaan pada 2023 berdampak pada kinerja keuangan. Tercatat pada Desember 2023 perseroan membukukan (estimasi) pendapatan sebesar Rp1,5 triliun, perhitungan kotor laba (EBITDA) Rp30,9 miliar, dan laba bersih sebesar minus Rp91,7 miliar."Kinerja ketiga elemen ini turun dibanding periode yang sama di tahun 2022," kata Gary.Namun, dia melanjutkan, penurunan kinerja keuangan DNR Corporation tahun lalu ini diimbangi efisiensi operasional dan upaya penambahan prinsipal-prinsipal baru. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan perseroran pada tahun ini.Tahun lalu, DNR Corporation juga telah mengambil tindakan untuk mengantisipasi penurunan kinerja keuangan. Caranya, mengoptimalkan kinerja pada lini bisnis logistik yang mencakup bisnis hauling, third party logistics, inland trucking, dan project-based.Alhasil, kata Gary, secara umum kinerja keuangan DNR Logistics YTD Desember 2023 mencatat pertumbuhan positif signifikan. Antara lain pendapatan atau penjualan naik 63%, EBITDA naik 244%, dan laba bersih naik 89% dibanding periode yang sama pada 2022.Untuk membangkitkan kinerja bisnis perseroan di 2024, perseroan melalui anak-anak usahanya telah menetapkan strategi dan rencana aksi di setiap lini bisnis.Pada bisnis distribusi, DNR Distribution akan mendorong peningkatan penjualan secara agresif dengan menambah prinsipal baru, pengembangan bisnis grosir, dan meningkatkan bisnis peralatan medis bermargin besar. DNR Distribution juga akan melanjutkan efisiensi biaya operasional melalui restrukturisasi organsiasi, pengembangan sistem, dan digitalisasi.Pada bisnis logistik, DNR Logistics akan meningkatkan bisnis hauling dengan menambah unit truk dan menargetkan kontrak kerja sama baru. Untuk bisnis inland trucking, perusahaan akan menambah jumlah pelanggan dengan kontrak jangka panjang, peluncuran sistem transportasi digital baru, dan menambah layanan di area Sumatra.DNR Logistics juga akan meningkatkan bisnis third party logistics dengan meluncurkan sistem pergudangan baru, menambah kapasitas gudang, serta menambah cold storage. Selain itu, DNR Logistics juga akan melakukan ekspansi bisnis berbasis project ke sektor swasta.Pada bisnis e-Logistik, StoreSend Indonesia berkomitmen meningkatkan layanan e-Commerce fulfillment, ekspansi ke kanal e-Commerce baru, menambah layanan pendukung e-Commerce, peluncuran sistem fulfillment baru, dan meningkatkan program awareness/branding."Dengan berbagai perbaikan internal dan peningkatan layanan baik yang telah dilakukan di sepanjang 2023 dan strategi serta rencana aksi yang akan dilakukan pada 2024, manajemen perseroan optimistis DNR Corporation kembali tumbuh dan mencapai performa positif," kata dia.