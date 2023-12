Indonesia-Arab Saudi Bahas Peluang Kerja Sama Transportasi

Baca juga: Abu Dhabi Port Kelola Terminal Peti Kemas Pelabuhan Patimban

Tambahan slot time penerbangan untuk kuota haji

(ANN)

Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi bertemu Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi Saleh Al-Jasser membahas peluang kerja sama dua negara di bidang transportasi. Dia menyampaikan Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin hubungan bilateral yang baik dan saling menguntungkan di sektor transportasi."Ini merupakan momentum besar bagi kedua negara untuk melanjutkan kerja sama di bidang transportasi, yang selama ini telah berjalan dengan baik. Masih banyak peluang kerja sama yang bisa dijalin khususnya untuk penerbangan haji dan pengembangan transportasi perkotaan," ujar Budi dalam kunjungannya Riyadh, Arab Saudi dikutip Senin, 4 Desember 2023.Di sektor laut, Indonesia dan Arab Saudi baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) on the Recognition of Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarer Certificates.Kerja sama itu bertujuan untuk mewujudkan adanya saling pengakuan antar kedua negara terkait pendidikan dan pelatihan maritim, sertifikat keahlian pelaut, dan sertifikat kesehatan untuk bekerja di atas kapal sesuai dengan standar internasional.Kemudian di sektor udara, ia menyampaikan permohonan dukungan dari Arab Saudi untuk membantu maskapai penerbangan Indonesia mendapatkan slot time tambahan sebesar 20 ribu kuota haji pada 2024.Selain itu, diharapkan dukungan dari pemerintah Arab Saudi kepada operator bandara haji Jeddah, Port Projects Management & Development Co. Ltd (PPMDC) untuk berinvestasi sebagai pemegang saham dan operator bandara-bandara haji dan umroh di Indonesia. Dukungan tersebut akan mendorong peningkatan trafik dari Jeddah dan Madinah ke Indonesia.Selain itu, dibahas juga potensi kerja sama antara maskapai Arab Saudi dengan maskapai penerbangan Indonesia, termasuk kajian untuk membentuk joint venture untuk melayani jalur domestik. Hal tersebut diharapkan dapat menambah ketersediaan jumlah pesawat untuk melayani pasar domestik.Terkait dengan transportasi perkotaan, Arab Saudi saat ini tengah gencar mengembangkan angkutan umum perkotaan di Riyadh, Jeddah, Mekkah, Madinah, Damman, dan Qatif. Sementara itu, Indonesia juga sedang melakukan percepatan pembangunan transportasi perkotaan di kota-kota besar seperti Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.