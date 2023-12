Shell Turunkan Harga BBM, Ini Daftarnya

Advertisement

Berikut daftar terbaru harga BBM Shell per 1 Desember:

Shell Super: Rp13.990 per liter. Shell V-Power: Rp15.140 per liter. Shell V-Power Diesel: Rp16.330 per liter. Shell V-Power Nitro+: Rp15.480 per liter.

(ANN)

Jakarta: Shell Indonesia melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) per 1 Desember 2023.Mengacu laman Shell, Jumat, 1 Desember 2023, seluruh BBM Shell yaitu Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Nitro+, dan V Power Diesel mengalami penurunan harga.Harga BBM Shell Super berkadar RON 92 turun Rp370 per liter dari Rp14.360 menjadi Rp13.990 per liter. Harga baru itu berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.Lalu, Shell V-Power atau RON 95 juga mengalami penurunan harga yaitu Rp130 per liter, dari Rp15.270 menjadi Rp15.140 per liter. Sama dengan RON 92, harga baru ini berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.Selanjutnya, Shell V-Power Diesel turun Rp110 per liter, dari Rp15.590 menjadi Rp15.480 per liter. Harga ini berlaku di Jakarta, Banten, dan Jawa barat.Terakhir, Shell V-Power Diesel turun Rp1.450 per liter dari Rp17.780 menjadi Rp16.330 per liter yang berlaku di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.