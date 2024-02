Dua Mahasiswa Sabet Penghargaan Super Growing UMKM di Shopee Super Awards 2023

Ketiga UMKM penerima penghargaan dalam Shopee Super Awards 2023 (Ki-Ka: Dushishoes, Heura Official Shop, Azella Collections, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christin Djuarto)

Jakarta: Beberapa tahun terakhir, bisnis parfum lokal tumbuh pesat di tengah kebutuhan masyarakat Indonesia akan wewangian berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Jeli melihat peluang tersebut, dua mahasiswa asal Jakarta, Given Susanto dan William Gomarga, sukses membangun bisnis parfum di Shopee, bernama Heura.Ditemui oleh awak media pada acara penghargaan Shopee Super Awards 2023, pria yang baru menginjak umur 21 tahun ini menceritakan awal mula membangun brand Heura."Jadi dari dulu saya memang suka pakai parfum, cuma kok parfum-parfum desainer di pasaran terlampau mahal untuk sebagian orang. Akhirnya, saya dan William putuskan bikin Heura,” kata Given.Awalnya, Heura melakukan riset dan uji coba terhadap preferensi wangi masyarakat Indonesia. Dengan anggaran terbatas, Heura memutuskan membuka penjualan secara online dan mendapati bahwa pasar merespons positif produk mereka.Keputusan Given dan William memulai penjualan di Shopee sebagai platform pertama, didasari oleh pandangan bahwa Shopee mampu memberikan kenyamanan belanja online sekaligus menjadi top of mind e-commerce di Tanah Air. Heura menginginkan branding yang lebih eksklusif, sehingga Shopee dianggap sebagai platform yang sesuai."Kami berusaha membuat Heura ‘berbeda’ dengan strategi pemasaran yang kuat dan peningkatan kualitas produk. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan penjualan yang signifikan. Mencapai puluhan ribu produk terjual setiap bulannya dan pertumbuhan year-on-year sekitar 150 persen hingga 200 persen,” kata Given.Sebagai pengusaha muda yang sukses, Heura tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui bisnisnya, tetapi juga telah membuka lapangan kerja bagi 35 orang. Keberhasilan Heura dalam memanfaatkan potensi pasar wewangian di Indonesia dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan fitur-fitur di Shopee mampu meningkatkan penjualan secara signifikan.Meski baru beroperasi satu tahun sejak April 2022, Heura sukses memikat perhatian konsumen dengan menjual lebih dari ratusan produk, satu bulan pertama sejak didirikan. Bahkan, saat ini angka penjualan Heura mampu mencapai ribuan produk dalam satu bulan. Tidak heran, bisnis besutan Given dan William ini dinobatkan sebagai Super Growing UMKM, dalam perhelatan Shopee Super Awards 2023.“Jujur, kami tidak menyangka bisa mendapatkan kehormatan sebagai Super Growing UMKM di Shopee Super Awards 2023. Karena yang kami lakukan selama ini cuma fokus mempelajari target market kami, dan juga belajar bagaimana mengoptimalkan fitur-fitur di Shopee yang kami pakai seperti iklan, voucher, dan program-program lain yang membantu nge-boost sales Heura hingga sampai ke titik saat ini,” ujar Given.Shopee Super Awards 2023 merupakan ajang penghargaan kepada pihak dan figur yang dinilai telah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi digital bersama teknologi Shopee dalam satu tahun terakhir. Selain UMKM, sejumlah pihak seperti mitra brand, mitra seller, partner, serta konten kreator yang masuk ke dalam 33 Kategori penghargaan Shopee Super Awards 2023, juga turut hadir dan meramaikan acara penghargaan tersebut.