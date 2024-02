Shopee Mall, Semua Produk Dijamin Original dan Tawarkan Banyak Keuntungan di Awal Tahun

1. Program Menarik yang Siap Tingkatkan Daya Tarik



Jakarta: Memiliki berbagai pilihan saat berbelanja dapat memberikan nilai tambah terhadap pengalaman konsumen, tidak terkecuali saat berbelanja online. Mulai dari berbagai ragam pilihan produk, variasi kategori yang ditawarkan hingga pilihan metode pembayaran yang dapat digunakan, mempengaruhi bagaimana konsumen mendapatkan fleksibilitas saat berbelanja. Memasuki bulan kedua pada awal 2024, Shopee kembali menghadirkan kampanye menarik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengalaman belanja online bagi seluruh pengguna.Saat ini semakin banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk berbelanja berbagai produk di Shopee Mall, di mana pengguna dapat menikmati pilihan Shopee Mall Bayar Nanti, Bunga 0%."Kami senang sekali dapat melihat bagaimana Shopee Mall telah memenuhi kebutuhan dan membawa dampak positif terhadap pengguna baik pembeli maupun penjual. Fitur ini hadir di tengah bergesernya perilaku masyarakat yang mulai memanfaatkan platform online untuk berbelanja, di mana Shopee Mall menjadi salah satu upaya yang dihadirkan Shopee untuk menjawab permintaan pengguna terhadap ragam varian produk dengan kualitas yang terjamin, serta pengalaman belanja online yang lebih premium. Setelah sukses menemani pengguna dengan berbagai program inovatif dan keseruan yang dinikmati melalui Shopee Mall khususnya setiap kampanye 10.10 Brands Festival, kali ini Shopee Mall menghadirkan kampanye Shopee Mall Bayar Nanti, Bunga 0% yang dapat dimanfaatkan hingga 29 Februari. Kami berharap kampanye ini dapat memberikan fleksibilitas, keuntungan serta pengalaman belanja yang berbeda bagi pengguna,” kata Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi.Sejak hadir di tengah masyarakat, Shopee Mall telah menemani dan memberikan dampak yang berbeda bagi pembeli maupun penjual. Bagi para pembeli, fitur ini banyak menarik perhatian melalui akses mudah terhadap produk-produk dari mitra brand favorit dan rasa aman yang ditawarkan khususnya dengan pilihan produk yang bergaransi 100% original. Sedangkan di sisi lainnya, bagi mitra brand dan brand lokal yang hingga saat ini terus beradaptasi dengan perkembangan tren belanja online, fitur Shopee Mall kerap dimanfaatkan sebagai wadah kolaborasi untuk semakin memperkuat penjualan dan memperluas jangkauan produknya pada ranah digital.Awal tahun sering menjadi momen untuk memenuhi kebutuhan, baik utama hingga pendukung. Setiap individu memiliki kebutuhannya yang berbeda, akan tetapi mendapat keuntungan maksimal merupakan keinginan seluruh pengguna saat berbelanja.Berikut ini tiga keseruan menarik yang bisa kamu temui dan manfaatkan di Shopee Mall:Serunya nge-mall jaman now lewat deretan program menarik di Shopee Mall. Pengguna akan dimanjakan dengan kemudahan fitur-fitur yang terdapat di dalam Shopee Mall, mulai dari kemudahan mencari produk dari toko terpercaya berkualitas terbaik lewat fitur Shopee Premium. Bahkan seluruh pengguna dapat menikmati keuntungan eksklusif yang ditawarkan lebih dari ratusan toko di Shopee Mall khusus di program spesial Brand Membership! Khusus yang baru saja bergabung dalam Brand Membership, dengan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, pengguna akan berkesempatan mendapatkan hadiah serta voucher spesial.Selain itu, dengan rangkaian ShopeeMall Daily Deals dan Super Brand Day setiap harinya, tidak hanya menghadirkan beragam penawaran hingga promo spesial dan terbesar di Shopee Mall yang tentunya tidak boleh dilewatkan. Tetapi juga, kelengkapan produk dari para mitra brand terpercaya dari berbagai kategori mulai dari Fashion, Kecantikan, Elektronik, Home & Living, hingga Hobi dan Gaya Hidup. Bahkan terdapat juga fitur Trending Brands di Shopee Mall yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mencari produk kebutuhannya dalam daftar trending minggu ini maupun pilihan brand rekomendasi influencer, brand paling hype, hingga brand yang paling sering di tonton. Tidak hanya sampai disitu, pengguna juga dapat memanfaatkan promo spesial dari brand favorit setiap harinya.Keuntungan yang ditawarkan tidak hanya dalam menghadirkan berbagai program, pilihan produk, dan kategori. Saat berbelanja melalui Shopee Mall, pengguna bisa memiliki keuntungan dan rasa aman dengan adanya jaminan Shopee Mall yaitu:- 7 Hr PengembalianUntuk menjamin kepuasaan pengguna, Shopee Mall memperpanjang waktu pengembalian barang (7 hari setelah barang diterima). Pengembalian dapat dilakukan secara praktis dengan resi yang diberikan oleh Shopee. Seluruh dana akan dikembalikan kepada pengguna jika pengajuan memenuhi syarat & ketentuan (pengembalian karena produk tidak original, rusak, cacat atau salah).- 100% OriJaminan bahwa produk yang terdaftar di Shopee Mall adalah 100% original. Jika produk dari Shopee Mall yang diterima pengguna bukan produk original, Shopee akan mengembalikan dua kali dari jumlah harga produk yang dibayarkan untuk produk tersebut.- Gratis OngkirPengguna dapat menikmati gratis ongkir spesial pada semua produk Shopee Mall dengan minimum belanja lebih rendah.Kampanye Shopee Mall Bayar Nanti, Bunga 0% telah diluncurkan sejak 5 Februari dan akan berlangsung hingga 29 Februari 2024. Pengguna dapat berbelanja berbagai produk dari mitra brand favorit di Shopee Mall dengan pilihan metode pembayaran Bayar Nanti, Bunga 0%. Penawaran ini dapat dimanfaatkan dan menemani pengguna dalam memenuhi kebutuhan utama di awal tahun, khususnya dengan kategori beragam yang ditawarkan melalui Shopee Mall.Untuk menikmati kampanye ini, pengguna dapat berbelanja produk di Shopee Mall dan membayar dengan Spaylater untuk menikmati promo bunga 0%. Promo 0% berlaku untuk pembelian semua produk di toko Shopee Mall yang telah mengaktifkan metode pembayaran SPayLater.Pada puncak kampanye yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari serta 29 Februari nanti, pengguna dapat menikmati keseruan lebih lagi, antara lain:- Deals of the Day, dimana pengguna dapat memanfaatkan penawaran spesial pada hari tersebut untuk berbelanja produk-produk pilihan.- Promo Kilat: Jangan sampai ketinggalan promo produk atau bundle dengan harga menarik yang hanya berlangsung dalam periode waktu tertentu!- Koleksi Pilihan: Berbagai penawaran harga spesial untuk produk-produk terpilih dari berbagai kategori seperti Elektronik, MakeUp & Skincare hingga Perlengkapan rumah.- Dan masih banyak lagi penawaran lainnya!Jangan sampai ketinggalan! Untuk informasi lebih lanjut mengenai kampanye Shopee Mall Bayar Nanti, Bunga 0%l, kunjungiUnduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play, dan segera aktifkan ShopeePay.