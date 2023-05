Ibu-ibu Harus Tahu, Ini Penyebab Harga Telur Mahal

Baca juga: 6 Manfaat Konsumsi Telur untuk Kesehatan Tubuhmu

Pemerintah guyur telur ke daerah

Jakarta: Harga telur yang tinggi masih menjadi keluhan masyarakat. Saat ini masih di atas Rp30 ribu per kg. Harga telur sempat menyentuh level tertinggi yaitu Rp37.280 per kg pada Selasa, 16 Mei 2023 di Maluku.Sementara itu pada hari ini, Rabu, 17 Mei 2023, rata-rata harga telur berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional sebesar Rp30.900 per kg atau naik 0,82 persen dari rata-rata harga hari sebelumnya. Harga telur tertinggi pada hari ini berada di Maluku yaitu sebesar Rp40.400 per kg.Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim membenarkan saat ini harga rata-rata telur ayam ras nasional mengalami kenaikan di beberapa daerah.Berdasarkan pantauan Kemendag, harga rata-rata telur ayam ras nasional di tingkat eceran per 15 Mei 2023 sebesar Rp31.100 per kg atau naik 3,8 persen dibanding bulan lalu."Kenaikan itu juga sejalan dengan kenaikan harga telur ayam ras nasional di tingkat peternak per 14 Mei 2023 sebesar Rp28.400 per kg atau naik 16 persen dibanding bulan lalu," kata Isy dilansir Media Indonesia, Selasa, 16 Mei 2023.Isy menjelaskan, kenaikan harga telur ayam ras tersebut sebagian besar disebabkan oleh harga pakan.Berdasarkan informasi dari peternak, saat ini harga pakan cukup tinggi berkisar Rp7.300 sampai dengan Rp7.500 per kg.Tingginya harga pakan tersebut merupakan refleksi dari harga bahan baku pakan, salah satunya jagung pipilan yang menurut informasi peternak saat ini berada di kisaran Rp5.800 sampai dengan Rp6.000 per kg atau sekitar 25 persen di atas harga acuan Rp5.000 per kg."Selain itu, rata-rata harga bahan baku pakan lain asal impor seperti bungkil kedelai dan tepung daging dan tulang pada 2023 pun masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata 2022," ujarnya.Ke depannya, Isy mengatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional maupun para pelaku usaha dalam mengupayakan ketersediaan telur, pakan, maupun bahan baku pakan yang lebih terjangkau dengan mengutamakan serapan produksi dalam negeri.Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan bantuan telur ayam ras untuk masyarakat yang terdampak akan kenaikan harga tersebut. Kemudian, pihaknya juga akan membantu para peternak khususnya skala mikro dan kecil dengan memberikan bantuan jagung pakan untuk menjaga efisiensi peternak."Pemerintah akan tetap mempertimbangkan keseimbangan baik di sisi produsen maupun konsumen. Bagi masyarakat, Pemerintah menyiapkan bantuan telur ayam ras guna menjaga pemenuhan nutrisi bagi masyarakat dengan kerawanan gizi. Bagi peternak, khususnya skala mikro dan kecil Pemerintah menyiapkan bantuan jagung pakan untuk menjaga efisiensi peternak agar harga di tingkat peternak tidak terlalu tinggi," jelasnya.