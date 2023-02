Pulih Pascacovid, Saatnya Makin Gencar Pakai E-Katalog

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Pemerintah terus menggalakkan dan mewujudkan instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penggunaan produk-produk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) . Salah satu yang digencarkan yakni dengan memaksimalkan pengadaan barang dan jasa dari penyedia produk IT di e-katalog."Pada saat ini kita sudah mulai pulih dalam proses pengadaan barang dan jasa pascacovid. Saya memberikan apresiasi kepada Ayooklik by Airmas dalam acara one day solution, karena sejalan dengan arahan Pak Presiden dan SE KPK Nomor 14 tahun 2022 tentang pencegahan korupsi barang dan jasa melalui implementasi e-katalog ," ujar Sub Koordinator Pendampingan Konsultasi dan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Jawa Timur Nanda Pratama Sukoco, dalam keterangan resminya, Jumat, 24 Februari 2023.Dia mengungkapkan, sejak Januari, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengalihkan pembelanjaan ke e-purchasing. Adapun saat ini hampir 55 persen pengadaan barang dan jasa sudah beralih ke e-purchasing.Sejalan dengan hal tersebut, sebagai penyedia produk IT di e-katalog, PT Air Mas Perkasa mengedukasi dan memperbaharui produk IT di e-katalog. Serta mengadakan kegiatan bertema One Stop Solution with Airmas untuk memberikan penyuluhan bagaimana memaksimalkan pengadaan barang dan jasa IT khususnya produk-produk TKDN.Peserta yang hadir dalam seminar ini sebanyak 164 Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Keputusan se-Jawa Timur. "Kami sangat senang dalam seminar hari ini, Ayooklik by Airmas dapat membantu para OPD Provinsi Jawa Timur membahas dan membantu update regulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Semoga kedepannya kami dapat memeberikan pelayanan terbaik dan memenuhi seluruh kebutuhan IT di pemerintahan Jawa Timur," ungkap Direktur Produk Airmas Group, Riani Hadinata.Airmas berharap dengan adanya sosialisasi ini, para PP dan PPK menjadi lebih memahami perkembangan produk-produk IT untuk kebutuhan daerahnya secara maksimal. Adapun produk yang dipresentasikan dalam acara ini adalah server, PC notebook, printer, UPS, software, scanner, dan audio visual (interaktif tv panel).