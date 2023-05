Daftar Lengkap Harga BBM se-Indonesia, Lebih Murah Pertamina, Shell, bp, atau Vivo?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut daftar harga BBM di Indonesia per 1 Mei:

Pertamina

Vivo

Shell

bp Indonesia

(ANN)

Jakarta: Empat besar badan usaha penjual bensin di Indonesia kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal Mei 2023. Ada yang mengerek harga BBM-nya, ada juga juga menurunkan harga. Pertamina , badan usaha pelat merah mengumumkan harga baru pada BBM jenis dexlite, dan Pertamina dex. Melansir laman Pertamina, Kamis, 4 Mei 2023, harga dexlite turun dari sebelumnya Rp14.250 menjadi Rp13.700 per liter. Sementara, harga Pertamina dex turun dari sebelumnya Rp15.400 menjadi Rp14.600 per liter.Sedangkan untuk harga pertamax dan pertamax turbo tetap, masing-masing sebesar Rp13.300 per liter dan Rp15.000 per liter. Harga baru pada BBM keluaran Pertamina itu berlaku mulai 1 Mei 2023.Pesaing Pertamina yakni Shell juga menyesuaikan harga BBM per 1 Mei 2023. Untuk jenis Shell V-Power mengalami peningkatan harga dari Rp14.790 per liter menjadi Rp14.850 per liter. Shell V-Power Diesel juga mengalami perubahan harga dari Rp15.440 per liter turun menjadi Rp14.640 per liter. Shell juga menaikkan harga BBM jenis V-Power Nitro + dari Rp15.100 per liter menjadi Rp15.120 per liter.Di samping itu, mengacu data terbaru harga BBM keluaran bp per 1 Mei 2023, perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis BP 90 setara pertalite dari Rp13.850 per liter menjadi Rp13.900 per liter.Lalu untuk harga BBM BP 92 atau setara pertamax juga naik dari Rp13.950 per liter menjadi Rp13.990 per liter. Kemudian harga BP Ultimate menjadi Rp14.850 per liter dari sebelumnya Rp 14.790 per liter. Tak melulu menaikkan harga, bp juga menurunkan harga BBM BP Diesel dari Rp14.270 per liter menjadi Rp13.700 per liter.Pertamina Dex: Rp14.600-Rp15.200 per liter (turun).Pertamina Turbo: Rp15.000-Rp15.300 per liter.Pertamax: Rp13.300-Rp13.800 per liter.Dexlite: Rp13.700-Rp14.200 per liter (turun).Pertalite: Rp10.000 per liter.Revvo 95: Rp 14.651 per liter (naik).Revvo 92: Rp 13.926 per liter (naik).Revvo 90: Rp 11.800 per liter (naik)Shell Super untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp13.990 per liter.Shell Super untuk wilayah Sumatra Utara: Rp14.250 per liter.Shell V-Power untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp14.850 per liter (naik).Shell V-Power untuk wilayah Sumatra Utara: Rp15.170 per liter (naik).Shell V-Power Diesel untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp14.640 per liter (turun).Shell Diesel Extra untuk wilayah Jawa Timur: Rp13.700 per liter.Shell Diesel Extra untuk Sumatra Utara: Rp13.990 per liter.Shell V-Power Nitro+ untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp15.120 per liter (naik).BP Ultimate: Rp14.850 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur) (turun).BP 92: Rp13.990 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur) (turun).BP 90: Rp13.900 per liter (wilayah Jabodetabek) (turun).BP Diesel: Rp13.700 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur) (turun).