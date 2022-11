Badan Pangan Nasional: Stok dan Harga Beras di Pasar Induk Cipinang Aman dan Terkendali

(ANN)

Jakarta: Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyatakan stok dan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang aman terkendali. Pemerintah terus meningkatkan penyaluran beras medium dengan harga Rp8.900 per kilogram.Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan intervensi peningkatan penyaluran beras ini merupakan bentuk pengendalian harga dari pemerintah untuk meredam inflasi. Pasalnya, semakin tingginya konsumsi, kenaikan biaya produksi, dan distribusi turut berdampak pada semakin tingginya harga beras."Seperti kita ketahui berdasarkan data BPS, pada Oktober lalu komoditas beras turut memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03 persen. Ini yang terus kita pantau dan kendalikan agar harga beras di tingkat konsumen tidak berada di atas harga ecera tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Rp9.450 per kg," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 7 November 2022.Menurut Arief, salah satu langkah konkrit yang dilakukan NFA bersama Kementerian/Lembaga, BUMN, dan stakeholder pangan lainnya adalah dengan melakukan operasi pasar melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang dilaksanakan Bulog melalui penyaluran Beras Medium seharga Rp 8.900 per kg ke PIBC, Jakarta. Dalam kegiatan ini Bulog turut menggandeng BUMD Pangan DKI Jakarta Food Station."Untuk itu, hari ini kami mengajak Kemendag, Kementan, Satgas Pangan, Pemprov DKI Jakarta, BUMN, BUMD, dan Asosiasi guna bersama-sama memantau dan memastikan pelaksanaan KPSH di PIBC berjalan dan tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pedagang dan konsumen," ujarnya.Menurutnya, gerakan stabilisasi beras ini difokuskan di PIBC, karena Pasar Induk Cipinang merupakan barometer ketersediaan dan stabilisasi harga beras nasional."Di PIBC sendiri ada permintaan sekitar 3.000 ton per minggu bahkan bisa lebih, ini harus kita siapkan karena Jakarta berkontribusi 27 persen terhadap nasional." sebutnya.Ia memastikan, melalui KPSH Bulog, NFA akan terus menjaga suplai beras dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) tersedia sehingga mampu memenuhi permintaan pasar."Langkah ini akan terus dilakukan untuk memastikan harga beras kembali stabil," ucapnya.Sebagai tahap awal Bulog akan menyediakan 2.000 ton beras untuk disuplai ke PIBC. Lalu, secara paralel akan dilakukan mobilisasi stok dari Sulawesi Selatan sekitar 6.000 ton dan dari NTB 9.800 ton, kemudian dari Bulog di sekitar DKI Jakarta sebanyak 14 ribu ton, jadi Jakarta akan kelebihan stok.Selain itu, jelasnya, saat ini NFA tengah mendorong peningkatan Cadangan Pangan Beras Bulog satu juta sampai dengan 1,2 juta ton sampai akhir Desember 2022."Seperti yang sering kita laporkan kepada presiden, kita harus top up cadangan beras Bulog agar kuota KPSH bisa ditingkatkan dan kemanan pangan kita lebih terjamin. Perlu diketahui stok beras nasional saat ini 6,6 juta ton," ungkapnya.Selanjutnya, tambah Arief, untuk memastikan kegiatan ini berjalan sesuai target, akan dibentuk tim lintas instansi untuk melakukan monitoring bersama yang terdiri dari perwakilan NFA, Kemendag, Bulog, Food Station, Satgas Pangan, serta PIC di masing-masing pasar turunan untuk mempermudah monitoring dan koordinasi."Hari ini kita bangun harga beras Rp8.900 per kg di tingkat Pasar Induk Cipinang dan Rp9.300 per kg di pasar-pasar turunan di DKI Jakarta, ada sekitar 153 pasar," paparnya.