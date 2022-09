Realisasi Penyaluran BLT Subsidi BBM di Kota Depok Capai 98,79%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM untuk masyarakat Kota Depok sudah mencapai 98,79 persen dari total 92.124 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Depok, Asloeah Madjri mengatakan, jumlah alokasi BLT BBM di 63 kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Depok disalurkan untuk 92.124 keluarga penerima manfaat (KPM). "Dan 98,79 persen telah terealisasi," katanya, Rabu, 28 September 2022.Asloeah menyebutkan, dana DTKS penerima BLT BBM dan program sembako/bantuan pangan non tunai (PS-BPNT) serta dana bansos yang diserahkan ini bersumber dari APBN Kementerian Sosial (Kemensos) . Sedangkan pihak yang menyalurkan bansos kepada KPM Kota Depok adalah Kantor Pos setempat."Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menerima sudah by name by address yang mendapat undangan dari Kemensos. Mereka datang ke Kantor Pos tinggal ambil saja. Saya menurunkan tim monitoring dan evaluasi (monev) dari Dinsos di tiap kecamatan terdiri dari dua orang satu tim untuk mengawasi penyaluran bansos BLT BBM dan PS- BPNT ini," jelasnya.Dijelaskan Asloeah, penyaluran BLT BBM untuk September dan Oktober 2022 sebesar Rp300 ribu per KPM. Dan penyaluran PS BPNT sebesar Rp200 ribu per KPM untuk September 2022."Jadi ada KPM yang menerima bansos Rp500 ribu sekaligus yaitu KPM yang mendapatkan BLT BBM dan PS BPNT. Tapi ada juga KPM yang hanya menerima BLT BBM Rp300 ribu saja."Data penerimanya adalah data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan PS BPNT dari pusat. Kami (Dinsos) hanya menerima laporan data penyaluran kedua bansos BLT BBM dan PS BPNT tersebut dari Kantor Pos.Sementara untuk BLT BBM November dan Desember 2022 akan disalurkan pada Desember 2022.