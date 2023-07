Perlu Kolaborasi Capai Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia

Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggandeng Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) pada kegiatan Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference & Exhibition (IEECCE 2023) yang diselenggarakan pada 12-13 Juli 2023.



Kolaborasi ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung Gerakan Energy Efficiency Movement (EEM) yang menandai komitmen kedua belah pihak dalam memberikan solusi terbaik bagi penerapan efisiensi energi di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Selain itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah guna melakukan percepatan implementasi NDC untuk mengurangi emisi sebesar 31,89 persen di 2030 melalui target dukungan internasional sebesar 43,20 persen dan menuju net zero pada 2060. Jakarta: PT ABB Sakti Indonesia mendukung program efisiensi dan konservasi energi nasional yang harapannya berdampak positif terhadap ketahanan energi di Indonesia. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah terkait ketahanan energi guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggandeng Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) pada kegiatan Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference & Exhibition (IEECCE 2023) yang diselenggarakan pada 12-13 Juli 2023.Kolaborasi ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung Gerakan Energy Efficiency Movement (EEM) yang menandai komitmen kedua belah pihak dalam memberikan solusi terbaik bagi penerapan efisiensi energi di Indonesia.Selain itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah guna melakukan percepatan implementasi NDC untuk mengurangi emisi sebesar 31,89 persen di 2030 melalui target dukungan internasional sebesar 43,20 persen dan menuju net zero pada 2060.

Melalui kolaborasi ini, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai langkah konkrit yang akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi dan upaya konservasi di Indonesia, mengeksplorasi langkah konkrit tersebut, serta meluaskan penyebaran informasi mengenai gerakan efisiensi energi global di antara para pelaku usaha, industri, dan komunitas terkait.



Chairman of The Indonesian Energy Conservation and Efficiency Society (MASKEEI) RM Soedjono Respati menjelaskan visi MASKEEI mendukung tercapainya tujuan nasional terhadap pengembangan energi bersih dan berkelanjutan melalui gerakan konservasi dan penghematan energi.



"MASKEEI terus membuka pintu selebar-lebarnya untuk peluang kolaborasi dengan semua pihak. Kami percaya melalui kolaborasi MASKEEI dan ABB Indonesia dapat meningkatkan upaya efisiensi energi di sektor industri," ujarnya.

Vice President, dan Head of Motion Business, ABB Sakti Industri Chen Kang Tan mengatakan melalui kerja sama ini, ABB Indonesia dan MASKEEI dapat meningkatkan efisiensi sektor industri di Indonesia sekaligus mendukung target Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target net zero pada 2060 atau lebih cepat."Sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan menyeluruh menuju ekonomi maju pada 2045. Kerja sama ini juga sejalan dengan rencana pemerintah dalam melakukan efisiensi energi sesuai UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan," sebutnya, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Juli 2023.Soedjono menuturkan pihaknya berharap dapat terus meningkatkan komitmen dalam peningkatan efisiensi di sektor industri Indonesia serta memberi manfaat, kontribusi, dan dorongan pada peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan energi bersih."Dalam rangka menjawab tantangan transisi energi global menuju pemanfaatan energi bersih untuk pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.