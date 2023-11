Sukses Lakukan Terobosan Inovasi Digital, Pegadaian Borong Penghargaan di Ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2023

Advertisement

(ROS)

Jakarta: Berhasil melakukan inovasi digital pada bisnis dan operasional perusahaan, PT Pegadaian borong tiga penghargaan di ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards (IDIA) 2023 yang digelar di Jakarta, Rabu, 08 November 2023.Adapun 3 kategori penghargaan yang diterima PT Pegadaian di antaranya; Best Digital Innovation and IoT Implementation 2023 in Financial Services, Best Chief Technology Officer (CTO) Indonesia Digital Innovation and Achievement of the Year 2023 yang dianugerahi kepada Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono, serta Best Senior Executive Indonesia Digital Innovation and Achievement of the Year 2023 yang diraih oleh Kepala Divisi Strategi, Arsitektur dan Perencanaan TI PT Pegadaian, Supriyanto.Dalam glory speech-nya, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian, Teguh Wahyono menyampaikan, penghargaan yang diberikan merupakan apresiasi kepada perusahaan untuk terus berupaya mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi digital, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada semua stakeholders.(Foto: Dok. Pegadaian)"Tiga penghargaan yang diterima Pegadaian pada ajang IDIA Awards 2023 ini akan menjadi motivasi bagi Insan Pegadaian atas keberhasilan dalam melakukan berbagai terobosan inovasi berbasis teknologi yang dapat memberikan value terhadap proses bisnis perusahaan ke depannya. Berbagai inovasi teknologi yang telah dilakukan seperti penggunaan IoT dan AI, tentunya merupakan sebuah upaya bagaimana kami bisa terus beradaptasi dalam mengakselerasi proses transformasi digital terhadap produk-produk dan layanan perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan yang efisien, relevan, aman, dan nyaman bagi semua stakeholders," ujar Teguh.Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023 merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh majalah Business Update Indonesia dan Business Asia Indonesia, bekerja sama dengan ICT Institute dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Pusat Pelayanan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (Pusyantek BRIN).Ajang ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil dalam pencapaian inovasi digital dan implementasi IoT secara lebih baik dan efektif. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan pada Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness).(Foto: Dok. Pegadaian)Dalam rangkaian event tersebut, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait perjalanan transformasi dan digitalisasi Pegadaian dalam sesi Executive Talk.