PLN Klaim Data Bocor Itu Replika, Bukan Data Aktual

Jakarta: PT PLN (Persero) akhirnya buka suara terkait dengan kebocoran data pelanggan yang kemudian diperjualbelikan di situs forum hacker.Juru bicara PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, data yang dikelola PLN dalam kondisi aman. Data yang beredar adalah data replikasi bukan data transaksional aktual dan sudah tidak update."Kami pastikan server data milik PLN aman dan tidak dimasuki pihak lain. Data transaksi aktual pelanggan aman," ujar Gregorius dalam keterangan resminya yang diterima M edcom.id , Jumat, 19 Agustus 2022.PLN pun memastikan data-data pelanggan dalam kondisi aman dan layanan berjalan normal.Sebelumnya, data PLN bocor dan diperdagangkan di situs forum hacker, Breach Forums. Dalam narasinya, hacker itu mengatakan memegang 17 juta lebih data pelanggan PLN mulai dari ID pelanggan, nama, tipe pelanggan, kWh, hingga alamat pelanggan."Hi, I'm selling data PLN 17 MILLION++ with field ID, Idpel, Name, Consumer Name, Energy Type, Kwh, Address, Meter No, Unit Upi, Meter Type, Nama Unit Upi, Unit Ap, Nama Unit Ap, Unit Up, Nama Unit Up, Last Update, Created At," tulis akun yang bergabung dalam forum itu pada Mei 2022, dikutip Medcom.id, Jumat, 19 Agustus 2022.Akun bernama Loliyta itu secara terang-terangan memperlihatkan sampel data pelanggan PLN. Ia pun mengatakan kepada yang berminat terhadap data-data tersebut bisa segera mengontaknya. "Jika kalian tertarik, kontak saya di telegram: loliyta."