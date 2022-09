Jababeka Gandeng Jepang untuk Proyek Percontohan PLTS di KEK Morotai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Jababeka Morotai bekerja sama dengan QD Japan Co, Ltd untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) percontohan dengan perangkat panel surya atau photovoltaic (PV) khusus. Pembangunan PLTS ini dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai.Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama PT Jababeka Morotai Basuri Tjahaja Purnama dengan CEO QD Japan Co, Ltd Tadashi Kawamoto. Kedua belah pihak akan bersama-sama mengembangkan PLTS di KEK Morotai.Basuri mengaku senang atas sinergi strategis ini dan yakin proyek tersebut bisa terealisasi dengan cepat dan berjalan lancar. Karena, Jababeka Morotai sebagai salah satu anak usaha dari Jababeka Group, siap memenuhi kebutuhan yang diminta oleh pihak QD Japan Co, Ltd."Jika kerja sama ini berjalan dengan baik, PLTS ini berpotensi mendorong percepatan penyediaan penerangan di seluruh KEK Morotai dan sistem pertanian di Morotai, seperti hidroponik, karena sayur mayur di Pulau Morotai ialah hasil dari produksi sendiri," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 September 2022.Ia optimistis berdirinya PLTS PV CROAS di KEK Morotai secara jangka panjang akan membuat Morotai menjadi green island . Berbagai jenis usaha, seperti pertanian, logistik, rumah sakit dan kawasan wisata, bisa menikmati energi hijau dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif.Jababeka Morotai akan menyediakan lokasi, lahan, mengurus segala perizinan pembangunan pembangkit listrik dan pengiriman suku cadang serta mesin panel surya. Sementara pihak QD Japan Co, Ltd menyediakan seluruh rantai manufaktur pembangunan pabrik PV, mulai dari suku cadang, mesin panel surya hingga konstruksinya.Tadashi menjelaskan, kerja sama ini sejalan dengan misi untuk mengurangi emisi karbon dan mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan. Rencananya, proyek PLTS PV CROAS di Morotai ini merupakan proyek awal sebelum membuka pabrik solar panel teknologi baru untuk mendukung renewable energy di Indonesia.Ia menambahkan, banyak peluang dan kesempatan di daerah yang terletak di pinggir Indonesia ini, terutama terkait masih minimnya sarana dan prasarana. Dengan kehadiran PLTS percontohan ini Tadashi berharap dapat mendukung manfaat lingkungan sekaligus ekonomi."PV CROAS nanti, kami harap bisa memberikan nilai manfaat lingkungan maupun ekonomi. Kami juga percaya dengan kapasitas dan kompetensi Jababeka Morotai sebagai pengembang dan pengelola KEK Morotai," kata Tadashi.