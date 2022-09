Strategi Watsons Indonesia Manfaatkan Layanan Offline dan Online

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Duta Intidaya Tbk (Watsons Indonesia) memaparkan beberapa program dan strategi perusahaan untuk tahun ini. Dalam paparan publiknya, Watsons berkomitmen untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital melalui strategi offline+online (O+O).Presiden Direktur Watsons Indonesia Lilis Mulyawati mengatakan, strategi yang berfokus pada inovasi, fokus dan jangkauan pelanggan, kolaborasi bersama bisnis partner, diferensiasi produk dan transformasi digital merupakan pilar utama bisnis Watsons Indonesia."Strategi O+O yang menjadi standar baru untuk toko ritel Watsons yakni customer journey yang melibatkan offline dan online. Pelanggan bisa mendapatkan pengalaman belanja yang terintegrasi melalui saluran apapun, kapanpun, dan dimanapun," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 September 2022.Ia menambahkan, strategi O+O yang dilakukan salah satunya adalah dengan memperbaharui aplikasi WatsonsID yang ditingkatkan dari versi 2.0 ke versi 3.0 untuk memberikan tampilan yang lebih segar, pengalaman konsumen yang lebih baik, pemuatan yang lebih cepat.Selain itu, ada fitur tambahan lain yang ditawarkan kepada pelanggan seperti express delivery, AR Colour Me yang memungkinkan pengguna untuk melakukan virtual makeover, foundation founder, fitur scan & check untuk melihat promosi yang sedang berlangsung.Inovasi dan inisiatif lain yang dilakukan, yaitu pembukaan gerai apotek berkonsep street store yang menyediakan produk-produk health and beauty pilihan dari brand eksklusif, organik dan ramah lingkungan, private label Watsons Brand, hingga brand lokal.Dalam hal ini, Watsons ikut mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan memperluas pasar brand lokal yang dinilai inovatif, memiliki value unik dengan cara memperkenalkan pada Watsons di negara lain.Selanjutnya pada penerapan strategi keberlanjutan, Watsons berkomitmen untuk menghadirkan dampak positif di setiap aspek operasionalnya. Hal ini diwujudkan oleh Watsons dalam implementasi kinerja berdasarkan empat pilar utama.Pertama, our community yang melibatkan pelanggan untuk menciptakan dunia yang lebih sehat, berkelanjutan serta berkontribusi kepada masyarakat. Kedua, our people dengan menyediakan lingkungan yang aman, sehat, mendukung, dan bebas diskriminasi bagi semua karyawan Watsons.Ketiga, our customers yakni memastikan produk memenuhi standar keamanan tertinggi dan kualitas bagi pelanggan. Keempat, our planet melalui program kesadaran perlindungan lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan program plastic recycling dan penanaman pohon mangrove.