Berita Terpopuler Ekonomi, AS Terancam Gagal Bayar Utang Paling Disorot

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Senin, 27 September 2021 terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id.Berita itu di antaranya The Fed mengatakan tidak dapat melindungi ekonomi dan pasar keuangan apabila risiko default atau gagal bayar utang oleh Pemerintah AS benar-benar terjadi.Masih ada empat berita lainnya juga masuk dalam daftar populer harian. Berikut rangkuman berita selengkapnya.Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral Amerika Serikat (AS) tidak dapat melindungi ekonomi dan pasar keuangan AS dari kerusakan parah jika Amerika Serikat gagal membayar utangnya. Perlu ada solusi cepat guna meminimalkan terjadinya gagal bayar.Baca berita selengkapnya di sini. Beberapa Pemerintah daerah di Tiongkok telah membuat rekening kustodian khusus untuk proyek-proyek properti dari pengembang Evergrande. Langkah itu dilakukan guna melindungi dana yang dialokasikan bagi proyek-proyek perumahan agar tidak dialihkan.Terhuyung-huyung di bawah utang USD305 miliar, Evergrande melewatkan tenggat waktu pembayaran obligasi dolar minggu lalu, dan sikap diamnya tentang masalah ini telah membuat investor global bertanya-tanya apakah mereka harus menelan kerugian besar ketika masa tenggang 30 hari berakhir.Baca berita selengkapnya di sini. Bank sentral Tiongkok menyatakan semua transaksi keuangan yang melibatkan cryptocurrency adalah ilegal. Pernyataan itu membunyikan lonceng kematian bagi mata uang digital di Tiongkok setelah adanya tindakan keras terhadap perdagangan tersebut yang cukup bergejolak.Nilai global cryptocurrency termasuk Bitcoin telah berfluktuasi secara besar-besaran selama setahun terakhir sebagian karena peraturan Tiongkok, yang berusaha mencegah spekulasi dan pencucian uang.Baca berita selengkapnya di sini. Federal Reserve AS mengungkapkan varian delta covid-19 telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam kasus virus korona yang mengakibatkan tekanan terhadap upaya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat (AS). Langkah menekan kenaikan tersebut diperlukan guna meminimalkan efek negatif.Baca berita selengkapnya di sini. Bank Indonesia (BI) menyampaikan penyelenggaraan Puncak Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 yang ditutup pada 26 September 2021 secara virtual mencatat komitmen temu bisnis (business matching) sebesar Rp207 miliar.Kegiatan temu bisnis melibatkan 34 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tujuh bank, dan dua lembaga keuangan nonbank untuk temu bisnis pembiayaan, dan 155 UMKM, empat aggregator, serta 10 pembeli potensial dari enam negara untuk temu bisnis ekspor.Baca berita selengkapnya di sini.