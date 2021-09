Powell: Fed Tidak Dapat Melindungi Ekonomi AS Jika Terjadi Default

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral Amerika Serikat (AS) tidak dapat melindungi ekonomi dan pasar keuangan AS dari kerusakan parah jika Amerika Serikat gagal membayar utangnya. Perlu ada solusi cepat guna meminimalkan terjadinya gagal bayar."Sangat penting bahwa pagu utang dinaikkan tepat waktu sehingga Amerika Serikat dapat membayar tagihannya ketika jatuh tempo. Kegagalan untuk melakukan itu (membayar utang) adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ekonomi dan pasar keuangan," kata Powell, dilansir dari Xinhua, Senin, 27 September 2021.Ia menambahkan Amerika Serikat tidak boleh gagal memenuhi kewajibannya dan harus membayarnya saat jatuh tempo. "Tidak ada yang boleh berasumsi bahwa The Fed atau siapa pun dapat melindungi pasar dan ekonomi, sepenuhnya melindungi, jika terjadi kegagalan untuk memastikan bahwa kami membayar utang itu," tegasnya.Pernyataan Powell muncul setelah mantan Sekretaris Departemen Keuangan AS pada Rabu pagi mendesak Kongres untuk segera menaikkan batas utang federal."Gagal mengatasi batas utang, dan membiarkan default yang belum pernah terjadi sebelumnya, dapat menyebabkan kerusakan ekonomi dan keamanan nasional yang serius," tulis mantan Sekretaris Departemen Keuangan itu dalam sebuah surat kepada para pemimpin Kongres, mencatat bahkan default yang berumur pendek dapat mengancam pertumbuhan ekonomi.Menteri Keuangan AS saat ini Janet Yellen juga memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi AS akan berbalik menjadi resesi jika Kongres gagal dengan cepat menaikkan batas utang.Sebagai bagian dari kesepakatan anggaran bipartisan yang diberlakukan pada Agustus 2019, Kongres menangguhkan batas utang hingga 31 Juli. Setelah batas utang dipulihkan pada 1 Agustus, Departemen Keuangan AS mulai menggunakan langkah-langkah luar biasa untuk terus membiayai pemerintah pada dasar sementara.