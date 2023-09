Ongkos Pesawat ke Singapura Naik Drastis, Warganet Ramai Jual Tiket Coldplay

Jakarta: Warganet di media sosial Twitter atau yang kini bernama X tengah ramai ingin menjual kembali tiket konser Coldplay di Singapura. Mereka menjual tiketnya lantaran mahalnya harga tiket pesawat ke Singapura sehingga mereka mengaku tidak mampu beli.



Bahkan, ada salah satu warganet yang mengatakan pengeluaran dana yang begitu besar untuk membeli tiket pesawat itu sangat tidak pantas, apabila hanya digunakan untuk menonton konser musik.



“Akhirnya merelakan ga nonton Coldplay di SG soalnya (tiket) pesawat udah nyentuh almost Rp 5 juta dan ga worth it sih menurut gue. Itu udah bisa PP (Pulang-Pergi) Jakarta Singapore Bangkok,” tulis salah satu warganet.





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

“Karena pusing sama tiket pesawat yang melonjak naik, coba kita tes dulu: Want To Sell Coldplay on Singapore January 26th 2024, General Standing,” tulis warganet lainnya.“WTS Coldplay in Singapore CAT 7 (24 Jan 2023). Boleh COD Bandung/Jakarta. Nego. Cicil sampe hari-H. Tiket pesawat sama hotel naik banget dan kayaknya budget-ku nggak cukup jadi aku mau coba jual aja," tulis akun yang lain.

Berdasarkan pantauan Medcom.id melalui situs jual beli tiket pesawat seperti Traveloka, dan Tiket.com harga tiket pesawat Jakarta-Singapura saat ini dijual mulai dari harga Rp 300 ribuan hingga Rp 900 ribuan sekali perjalanan tergantung jenis maskapai yang digunakan.





foto: tangkapan layar tiket.com



Namun, tiket penerbangan Jakarta-Singapura untuk di tanggal 23 hingga 30 Januari 2024 dibanderol mulai dari Rp 1,7 juta hingga Rp 2 jutaan untuk tiket sekali perjalanan, dan tiket pulang ke Jakarta dibanderol mulai dari harga Rp 2 jutaan.





foto: tangkapan layar traveloka.com



Mahalnya harga tiket pesawat untuk rute penerbangan tersebut akibat banyaknya peminat konser Coldplay yang digelar selama 6 hari di Singapura. Bahkan, seluruh tiket konser Coldplay yang bertajuk "Music of The Spheres" di Singapura untuk 6 hari dinyatakan sold out pada penjualan tiket general sale yang dibuka Selasa, 20 Juni 2023 lalu.

(SUR)