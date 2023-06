Harga Bahan Pokok Stabil dan Pasokan Terjaga Sehari Jelang Iduladha, Ini Rinciannya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Update harga bahan pokok rerata nasional

Lampung Selatan: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan, harga barang kebutuhan pokok di Pasar Kalianda terpantau stabil, cenderung turun di bawah harga rata-rata nasional. Selain itu, pasokannya tetap terjaga."Teman-teman lihat sendiri di pasar ini harga barang kebutuhan pokok masih di bawah harga acuan," ujar Zulhas, sapaan akrabnya, Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Kalianda di Lampung Selatan, Rabu, 28 Juni 2023.Khusus ayam, lanjutnya, sebelumnya harga komoditas ini cukup murah jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN). Peternak mengantisipasi hal tersebut dengan mengurangi pasokan untuk menaikkan harga. Namun, saat ini pasokan cukup banyak sehingga harga stabil."Dulu harganya murah, mulai Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Harusnya di pasar Rp38 ribu per kg, tetapi Rp32 ribu per kg. Jadi dipotong sebelum menetas atau afkir dini sehingga agak kurang pasokan. Sekarang sudah banyak lagi, jadi harga sudah mulai turun," terangnya.Berdasarkan pantauan di Pasar Kalianda, harga beras medium tercatat Rp11.500 per kg, beras premium Rp13 ribu per kg, gula pasir Rp14 ribu per kg, minyak goreng curah Rp14.500 per liter, minyak goreng Minyakita Rp15 ribu per liter, minyak goreng kemasan premium Rp17 ribu per liter, daging sapi Rp137 ribu per kg, daging ayam ras Rp44 ribu per kg, telur ayam ras Rp30.500 per kg,Kemudian bawang merah Rp38 ribu per kg, tepung terigu Rp12 ribu per kg, cabai merah keriting Rp31 ribu per kg, cabai merah besar Rp28 ribu per kg, cabai rawit merah Rp35.500 per kg, bawang putih kating Rp39 ribu per kg, dan bawang putih honan Rp36 ribu per kg.Sedangkan secara rata-rata nasional harga beras medium tercatat Rp12.100 per kg, beras premium Rp14 ribu per kg, beras medium Bulog Rp9.900 per kg, gula pasir Rp14.700 per kg, minyak goreng curah Rp14.800 per liter, minyak goreng Minyakita Rp15.100 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp20.800 per liter, daging sapi Rp138.300 per kg, daging ayam ras Rp39.300 per kg, telur ayam ras Rp31.900 per kg,Selanjutnya, bawang merah Rp40.200 per kg, kedelai Rp15.300 per kg, tepung terigu Rp13.300 per kg, cabai merah keriting Rp43.700 per kg, cabai merah besar Rp43.700 per kg, cabai rawit merah Rp47.800 per kg, bawang putih kating Rp38.700 per kg, serta bawang putih honan Rp38.500 per kg.Zulhas juga menyampaikan, pemerintah pusat akan melakukan revitalisasi untuk pasar yang dimiliki Pemerintah Daerah Lampung Selatan, salah satunya Pasar Natar."Usulan Bupati Lampung Selatan untuk revitalisasi Pasar Natar sudah diterima, mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti tahun ini. Kalau pasar yang dimiliki swasta tidak bisa kita bangun," tutupnya.