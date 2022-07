Yes! Harga Cabai Mulai Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga kebutuhan bahan pokok nasional sudah mulai menunjukkan penurunan sejak kemarin. Harga cabai yang sempat mencekik dapur ibu-ibu sudah mulai turun.Mengutip Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag) , Jumat, 1 Juli 2022 harga cabai merah besar mengalami penurunan 0,7 persen dari Rp71.300 per kilogram (kg) pada 29 Juni 2022 menjadi Rp70.800 per kg pada 30 Juni 2022.Lalu, harga cabai merah keriting juga mengalami penurunan 0,27 persen dari Rp74.300 per kg menjadi Rp74.100 per kg. Kemudian harga cabai rawit besar turun 0,95 persen dari Rp94.900 per kg menjadi Rp94.000 per kg.Sementara pada hari ini, 1 Juli 2022, harga cabai terus turun. Harga cabai merah besar menjadi Rp70.600 per kg. Harga cabai merah keriting menjadi Rp73.800 per kg. Lalu harga cabai rawit merah masih tetap Rp94.000 per kg.Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan harga pada Juni 2022 mengalami inflasi 0,61 persen. Penyumbang utama inflasi pada bulan lalu adalah kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit.Komoditas yang menyebabkan andil inflasi 0,47 persen yaitu cabai merah andilnya 0,24 persen, kemudian diikuti cabai rawit 0,10 persen, bawang merah andilnya 0,08 persen," kata dia dalam video conference, Jumat, 1 Juli 2022.Kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah ini utamanya disebabkan oleh faktor cuaca. Menurutnya, hujan di beberapa sentra produksi menyebabkan gagal panen sehingga suplainya terganggu.