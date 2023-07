Sandiaga: We The Fest Wujud Bangkitnya Event Musik Tanah Air Pascapandemi

(ANN)

Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan acara konser musik yang semakin bergeliat tahun ini mendorong kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja lebih banyak.Salah satu acara musik yang dimaksud Sandiaga adalah We The Fest 2023. Ia menilai kesuksesan event tersebut juga beberapa event lain menjadi tolok ukur bangkitnya industri ekonomi kreatif pascapandemi."Saya sangat mengapresiasi Ismaya (promotor) yang kembali menghadirkan 'We The Fest' dengan beberapa inovasi. Diperkirakan akan ada lebih dari 60 ribu pengunjung selama tiga hari penyelenggaraan," kata Menparekraf Sandiaga saat hadir di acara We The Fest 2023 dikutip Sabtu, 22 Juli 2023.Sandiaga hadir di We The Fest 2023 untuk melihat dan merasakan langsung atmosfer penyelenggaraan konser (event) sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja."Saya ingin lihat atmosfernya apakah we are back seperti sebelum pandemi. Ternyata kelihatannya kita sudah kembali lagi dan terlihat partisipasi masyarakat sangat antusias," ujar Sandiaga.Pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya event, dikatakan Sandiaga memiliki dampak turunan yang tinggi dalam membuka lapangan kerja. Mulai dari kuliner juga pekerja ekonomi kreatif lain seperti pekerja panggung, staf penjualan tiket, tenaga keamanan, dan lainnya.Ia pun optimistis kebangkitan penyelenggaraan event seperti sebelum pandemi dapat tercapai dalam waktu yang tidak lama lagi. Penyelenggaraan event yang dilakukan secara profesional dan didukung minat kunjungan wisatawan yang semakin meninggi."Saya yakin event dan festival yang kita rancang dengan kualitas dan pengalaman berkelas dunia seperti ini akan menghadirkan lebih banyak geliat ekonomi dan tentunya terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja," ungkapnya."Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus dan ada beberapa festival lain yang digagas sehingga kita semuanya Berwisata di IndonesiaAja dan nonton event musik di IndonesiaAja," imbuhnya.