Hadirkan The 1975 hingga Kahitna, We The Fest 2023 Janjikan Sensasi Baru

Festival musik We The Fest 2023 bakal kembali digelar. Iceperience bersama We The Fest 2023 pun menjanjikan sensasi baru dengan menampilkan musisi lintas genre, yang terdiri dari 19 musisi internasional dan 25 musisi hits Tanah Air.We The Fest 2023 bakal digelar pada 21-23 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Musisi internasional yang hadir yaitu, The Strokes, The 1975, The Kid Laroi, Daniel Caesar, Alexander 23, Dermot Kennedy, Devita, Dhruv, Elderbrook, Gryffin, Jake Scott, LeHii, NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), Peach Tree Rascal, Porter Robinson, Rini, Sabrina Carpenter, Sorn (feat Seungyeon & Denise Julia), dan Ty Dolla $ign.Sementara Indonesia yang menghiasi acara ini di antaranya, Alyph (feat A. Nayaka & Ben Utomo), Barasuara, Cokelat, David Bayu, Efek Rumah Kaca, Gigi, Hindia, Kahitna, Kunto Aji, Maliq & D’Essentials, Mikha Angelo, Mocca, Project Pop, The Adams, The Changcuters, Yura Yunita, hingga Ziva Magnolya."Di We The Fest 2023, kami mengajak para pecinta musik bukan hanya sekadar datang untuk melihat dan menikmati performance para musisi yang sedang hits. Tapi Iceperience juga ingin agar semua pecinta musik bisa mencoba dan merasakan berbagai experience baru yang ada di We The Fest 2023," kata Sigit Diapsoputra selaku Perwakilan Iceperience.Keterlibatan di We The Fest 2023 sekaligus menjadi bukti keseriusan Iceperience dalam memberikan experience unik bagi para pecinta festival musik di Tanah Air.Selain menghadirkan line-up musisi yang sedang hits, Iceperience bakal menghadirkan berbagai aktivitas menarik yang bisa dilakukan pengunjung We The Fest 2023. Salah satu bentuk kolaborasi adalah hadirnya sebuah area yang disebut "We The Plaza".Menurut Sigit, "We The Plaza" akan semakin memperkuat nuansa festival yang ada di We The Fest 2023 dan sesuai dengan tagline yang diusung yaitu A Summer Festival of Music, Arts, Fashion, and Food."We The Plaza inilah yang akan menjadi pusat sensasi keseruan di We The Fest 2023 melalui berbagai hal yang bisa dinikmati pengunjung seperti popcorn, cotton candy, makeover face painting dan temporary tattoo, serta exclusive merchandise," ujarnya.