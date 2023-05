Pengumuman, Dicari Talenta Digital di Tengah Pesatnya Perkembangan Teknologi, Minat?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ketua Umum Fordigi Muhamad Fajrin Rasyid berharap rekan-rekan mahasiswa tergerak mengambil peranan sebagai talenta digital yang memiliki literasi digital yang tinggi, berpikiran kritis, berkomunikasi efektif, adaptif dan berkolaborasi, serta menjadi problem solver yang dapat menyelesaikan masalah."Dengan berbasis digital untuk menyelesaikan masalah dan menjawab tantangan masa mendatang," kata Muhamad Fajrin Rasyid, saat membuka Fordigi Goes to Campus ITB, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Mei 2023.Menurutnya Indonesia diproyeksikan membutuhkan setidaknya sembilan juta digital talent dalam 15 tahun atau kurang lebih membutuhkan sekitar 600 ribu talenta digital per tahunnya. Adapun Fordigi memiliki serangkaian program kerja yang bertujuan untuk membantu mahasiswa agar terus belajar dan berkembang sebagai digital talent.Hal itu agar dapat memberikan dampak dan berperan lebih bagi perusahaan maupun industri digital di ranah global. Sebagai bagian dari upaya percepatan akselerasi transformasi digital, Fordigi Bidang Ecosystem Development merumuskan serangkaian program kerja transformasi digital, serta langkah-langkah nyata."Sebagai bagian dari upaya mendapatkan, mengembangkan, dan melakukan assessment terhadap talenta digital, khususnya dari lingkungan universitas," tuturnya.Di sela-sela acara yang mengangkat tema 'Break Away from Conventional Thinking, Find Your Next Big Business Idea' ini, Ketua Bidang IV Fordigi Ecosystem Development Beatrix Santi Anugrah menjelaskan, seluruh Fordigi Goes to Campus di tiap kota memiliki tema berbeda-beda."Apapun yang mereka (mahasiswa) keluarkan sebagai bagian daripada kreativitas mereka untuk membantu dapat benar-benar dipergunakan di daerahnya masing-masing," kata Beatrix.Acara ini dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir; Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata; Ketua Umum Fordigi Fajrin Rasyid; Rektor ITB Reini Wirahadikusumah; Komisaris PT Pertamina (Persero) Iggi H Achsien; dan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.