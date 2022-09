Tok! Harga Pertalite dan Pertamax Naik Mulai 14.30 WIB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah akhirnya memutuskan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) subsidi jenis pertalite dan solar, serta BBM non subsidi pertamax.Ketiga BBM tersebut naik masing-masing menjadi Rp10.000 per liter untuk pertalite , Rp6.800 per liter untuk solar subsidi, dan Rp14.500 per liter untuk pertamax.Penyesuaian harga ini dijelaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berlaku satu jam setelah pengumuman penyesuaian harga atau jam 14.30 WIB."Harga ini berlaku 1 jam. Berlaku pada 14.30 WIB," katanya, Sabtu, 3 September 2022.Sebelumnya harga pertalite dibanderol di Rp7.650 per liter, harga solar subsidi Rp5.150 per liter, dan pertamax seharga Rp12.500 per liter.