Ingin Kenal Direksi LPI Lebih Dekat? Ini Profil Lengkap Mereka

1. Ketua Dewan Direktur LPI Ridha Wirakusumah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Wakil Ketua Dewan Direktur LPI Arief Budiman

Jakarta: Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah memperkenalkan jajaran direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) pada Selasa, 16 Februari 2021. Jajaran direksi LPI ini nantinya akan bertugas menghimpun alternatif pembiayaan dan juga dana abadi bagi pembangunan.Melansir laman Sekretariat Kabinet, Rabu, 17 Februari 2021, Presiden menegaskan lembaga tersebut dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah internasional. Mereka telah dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para head hunter profesional.Yuk, cek profil lengkap jajaran direksi LPI:Ridha dikenal berpengalaman sebagai eksekutif senior di industri perbankan, jasa keuangan, dan investasi. Posisi terakhirnya menjabat sebagai CEO di Bank Permata.Dia pun memiliki rekam jejak di berbagai perusahaan multinasional. Di antaranya firma investasi terkemuka di dunia KKR & Co sebagai Head of Indonesia dan membantu berbagai evaluasi investasi di Hong Kong, Singapura, dan Indonesia.Kemudian CEO Bank Maybank Indonesia, President and CEO Asia Pacific AIG di Hong Kong, President and CEO Asia Pacific GE Capital Consumer Finance and Banking, serta berbagai jabatan lainnya.Data yang dirilis Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres), Ridha memperoleh gelar doktoral pada jurusan Administrasi Bisnis di City University Hong Kong. Serta menempuh pendidikan di Ohio University dan University California, Berkeley, Amerika Serikat.Seperti Ridha, Arief juga berpengalaman di bidang industri keuangan dan investasi. Dirinya sudah berkecimpung selama 25 tahun di berbagai perusahaan internasional dan domestik.Arief pernah menjadi Direktur PT McKinsey Indonesia. Kemudian sempat menjadi konsultan dari Booz Allen Hamilton di Amerika Serikat dan Asia, serta menjadi Direktur Utama Danareksa dan Direktur Keuangan Pertamina.Dia memperoleh gelar MBA di bidang keuangan dari Wharton School University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa terbaik S1 Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB).