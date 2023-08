Kembali Berkilau, Harga Emas Antam Dibanderol Rp1,063 Juta

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) pada perdagangan hari ini di Gedung Antam terlihat naik sebesar Rp3.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Hari ini harga emas Antam dibanderol sebesar Rp1,063 juta per gram.baca juga: Minus Rp1.000, Harga Emas Antam Jadi Segini Melansir laman Logam Mulia milik Antam, Rabu, 16 Agustus 2023, harga emas Antam buyback dihargai sebesar Rp942 ribu per gram atau naik sebanyak Rp3.000 per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp10,16 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,23 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,355 juta.Berikut rincian harga emas per Rabu, 16 Agustus 2023:0,5 gram Rp581 ribu.1 gram Rp1,063 juta.2 gram Rp2,070 juta.3 gram Rp3,085 juta.5 gram Rp5,119 juta.10 gram Rp10,160 juta.25 gram Rp25,237 juta.50 gram Rp50,355 juta.100 gram Rp100,590 juta.250 gram Rp251,087 juta.500 gram Rp501,875 juta.1.000 gram Rp1,003 miliar.Harga emas kembali mengalami penurunan pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), memperpanjang penurunan untuk hari ketujuh secara berturut-turut.Harga emas pun menetap di level terendah dalam lebih dari sebulan terakhir, karena imbal hasil obligasi pemerintah dan dolar Amerika Serikat (AS) naik setelah rilis data ekonomi lebih baik dari perkiraan.Melansir Xinhua, Rabu, 16 Agustus 2023, emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun USD8,80 atau 0,45 persen menjadi USD1.935,20 per ons. Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS yang disesuaikan secara musiman tumbuh 0,7 persen pada Juli 2023 dari bulan sebelumnya. Angka pertumbuhan ini lebih baik dari kenaikan 0,3 persen yang direvisi naik pada Juni 2023, dan di atas ekspektasi ekonom kenaikan 0,4 persen.