Minus Rp1.000, Harga Emas Antam Jadi Segini

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) pada perdagangan hari ini yang dijual di Gedung Antam terlihat turun tipis sebesar Rp1.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hari ini harga emas Antam dibanderol sebesar Rp1,060 juta per gram.Mengutip laman Logam Mulia milik Antam , Selasa, 15 Agustus 2023, harga emas antam buyback dihargai sebesar Rp939 ribu per gram atau berkurang sebanyak Rp1.000 per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp10,13 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,16 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,205 juta.Berikut rincian harga emas per Selasa, 15 Agustus 2023:0,5 gram Rp580 ribu.1 gram Rp1,060 juta.2 gram Rp2,064 juta.3 gram Rp3,076 juta.5 gram Rp5,104 juta.10 gram Rp10,130 juta.25 gram Rp25,162 juta.50 gram Rp50,205 juta.100 gram Rp100,290 juta.250 gram Rp250,337 juta.500 gram Rp500,375 juta.1.000 gram Rp1,000 miliar.Emas dunia dikutip dari Investing.com, Selasa, 15 Agustus 2023, melemah sebesar 0,10 persen atau 1,96 bps dengan berada pada level USD1905 per ounce. Emas dunia melemah setelah sentimen kenaikan suku bunga The Fed pada September 2023 semakin terasa.Harga emas dunia tertekan kenaikan mata uang dolar AS setelah adanya kemungkinan kenaikan suku bunga lain dari The Fed pada September 2023. Alhasil laju Dolar AS semakin naik sehingga mengurangi aset dari negara lain dan aset berisiko seperti emas dan saham.