Poles Kinerja, Perhutani Perkuat Kerja Sama dengan Mitra Strategis

Mitra berperan penting demi kelanjutan bisnis

Jakarta: Perum Perhutani terus memperkuat kerja sama dengan mitra strategis guna memoles kinerja perusahaan agar dapat terus bertumbuh. Hal itu dilakukan dengan mengadakan Apresiasi Mitra, sebagai bentuk apresiasi Perum Perhutani kepada para mitra atas kerja sama dan loyalitas dalam pembelian produk.Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk amanah dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk terus mendorong perusahaan-perusahaan BUMN melakukan inovasi model bisnis, bertransformasi, dan selalu menjaga hubungan baik dengan para investor maupun mitra.Hal tersebut yang mendasari Perhutani untuk terus melakukan pembenahan dalam tata hubungan serta layanan terhadap mitra produk-produk Perhutani, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, dengan prinsip transparansi dan Good Corporate Governance (GCG)."Perhutani terus memperbaiki diri dan melakukan berbagai perubahan dalam proses penjualan produknya dengan harapan dapat memberikan layanan yang terbaik untuk mitra," ujar Wahyu dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 30 November 2023.Wahyu menyampaikan harapan agar Perum Perhutani dengan para mitra tetap dapat menjalin hubungan kerja sama dan membangun sinergitas yang baik ke depannya."Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kesetiaan Bapak/Ibu sekalian yang tetap membeli produk-produk Perhutani walaupun masih dalam situasi ekonomi yang cukup berat, sehingga alhamdulillah kinerja Perum Perhutani dapat terus tumbuh," tutur dia.Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan (IPK) Rachman Ferry Isfianto menekankan, Perhutani merupakan BUMN dalam bentuk Perusahaan Umum yang ikut berkontribusi membangun negara.Ferry juga menegaskan, peran mitra sangat penting bagi kelanjutan bisnis Perhutani. "Saya percaya dengan seluruh dukungan mitra, Perhutani bisa terus memberikan kontribusi terhadap negara," ucap dia.Adapun, acara Apresiasi Mitra ini juga merupakan ajang silaturahmi antara Perhutani dengan mitra dan sesama mitra yang rutin digelar setiap tahunnya. Perhutani berkomitmen untuk menjaga hubungan profesional dengan mitra agar sinergi di bidang industri kayu dan non kayu tetap terjaga.Perhutani pun memberikan apresiasi para mitra dengan menghadirkan 10 kategori penghargaan, yaitu Top Buyer Of The Year (Jati), Top Buyer Of The Year (Rimba), Top Buyer Of The Year (Teak Wood Products Industry), Top Buyer Of The Year (Plywood Industry).Kemudian Sales Revenue Performance (Export), Fastest Payment (Export), Most Frequent Purchases (Domestic), Sales Revenue Performance (Domestic), Shipping Volume Performance (Export), serta The Most Valuable Buyer.