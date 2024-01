Paparan Cawapres Penyemangat Sektor Pertanian

baca juga: Pakar Pertanian UGM Jelaskan Pentingnya Cuaca Terhadap Pertanian



Alokasi SDM dan kenaikan produksi

Jakarta: Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan ide dan visi misi dari ketiga calon wakil presiden (cawapres) dalam debat keempat antara para cawapres pada Minggu, 21 Januari 2024, menjadi penyemangat bagi sektor pertanian "Kalau dari ide-ide yang disampaikan, saya melihat ketiga cawapres berusaha keras untuk lebih meningkatkan sektor pertanian dengan dua hal. Pertama yakni debat keempat ini membahas mengenai pangan dan pertanian, sehingga mereka harus menyampaikan ide-idenya. Tetapi di sisi lain, ada beberapa gagasan dari para cawapres yang menurut saya menjadi penyemangat bagi sektor pertanian ke depannya," ujar Eko kepada Antara, Senin, 22 Januari 2024.Misalkan, dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengangkat gagasan mengenai petani muda dan regenerasi sumber daya manusia (SDM) pertanian, kemudian perlunya sektor pertanian mengadopsi teknologi terkini seperti internet of things (IOT) dan drone.Hal ini dapat menjadi gambaran, terdapat hal-hal baru yang disampaikan juga dalam debat keempat mengenai solusi zaman now untuk sektor pertanian yang harus melibatkan partisipasi dari generasi milenial dan generasi Z (Gen Z).Kemudian dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menyampaikan tentang Indonesia yang merupakan potensi pasar besar bagi produk pangan, sehingga dengan strategi perubahannya dia ingin Indonesia bisa berdaulat dan mandiri dalam sektor pertanian, terutama pangan.Eko menilai ide, usul, dan jawaban yang disampaikan oleh ketiga cawapres sangat relevan dengan tema debat keempat mengenai pangan dan sektor pertanian. Dia mengatakan memang tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangannya, selain dengan meningkatkan sektor pertaniannya dikarenakan jumlah populasi penduduk Indonesia yang besar.Eko juga menyarankan agar pemerintahan baru mendatang dapat mengalokasikan SDM serta strategi peningkatan keuntungan secara seimbang antara level produksi dan distribusi pangan, sehingga sektor pertanian menjadi sektor menarik serta menguntungkan bagi generasi muda.Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres. Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.